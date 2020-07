Qual è l’idea di Campania che ha Matteo Salvini?

Ne ha parlato oggi in visita a Sorrento. Ma in passato non era proprio allettante

Ha detto di non voler rispondere alle battute e provocazioni di Vincenzo De Luca, ma di avere un’idea ben precisa della Campania. Oggi Matteo Salvini è andato a Sorrento e, rispondendo alle domande dei cronisti, non ha voluto replicare alle esternazioni fatte nei giorni (settimane e mesi) scorsi da parte del Presidente della Regione. Salvini in Campania dice di avere un’idea ben precisa. Nella speranza che non prenda spunto da quel suo coretto (lanciato e cantato) in occasione della Festa della Lega Nord a Pontida 2009. Sì, quello sgradevole (e razzista) coro da stadio che fa: «Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani».

Insomma, dovesse essere questa l’idea di Salvini in Campania sarebbe meglio lasciare lo status quo, in una Regione che da anni sta affrontando – con riflessi sui cittadini – palesi, evidenti e cicliche difficoltà. Che non sono mutate di molto, nonostante alla guida delle Istituzioni ci sia stato un ricambio: hanno amministrato sia la destra (che ora ha ricandidato proprio quello Stefano Caldoro che ha ricoperto il ruolo di Presidente fino al 2015), che la sinistra. E la questione più grave, come sottolinea lo stesso leader della Lega, è la gestione dei rifiuti.

Salvini in Campania e la sua idea

Insomma, come accade anche a Roma, la Campania è sempre stata una terra ricca di contraddizioni politiche con le guide scelte che hanno provato con difficoltà a risolvere problemi (fallendo, quasi sempre). Quindi ci si chiede quale sia l’idea di Salvini in Campania. E torna alla memoria questo video.

Quel coro e la condanna

Il coro è noto, così come è nota la sentenza di condanna resa pubblica solamente nel 2019: l’attuale segretario della Lega – che all’epoca muoveva i primi passi nel mondo politico al di fuori delle realtà locali, venendo eletto come europarlamentare della Lega Nord – fu sanzionato con una multa da 5700 euro per razzismo. Insomma, 11 anni fa non aveva una grande idea per la Campania.

(foto di copertina: da video RepTv di Salvini a Pontida 2009)