Salvini come Ferragni: il leader della Lega è Gesù nella Crocifissione di Perugino e Signorelli

Chiara Ferragni sarebbe la Madonna e madre di tutti gli influencer, Matteo Salvini sarebbe Gesù crocifisso. Dopo il caso della Ferragni stavolta è Salvini ad essere raffigurato come un personaggio sacro al cristianesimo, destando però molto meno scalpore. Per quella copertina di Vanity Fair che raffigura Chiara Ferragni, infatti, il Codacons ha voluto denunciare l’influencer.

Salvini Gesù crocifisso: il tweet della Lega

Regalo ricevuto stamane alla manifestazione dei sindacati delle Forze dell’ordine in piazza del Popolo a Roma. pic.twitter.com/8vAvgzFfOQ — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) October 14, 2020

Il quadro che Salvini tiene fieramente in mano è un regalo che ha ricevuto «alla manifestazione dei sindacati delle Forze dell’ordine in piazza del Popolo a Roma». Sopra il quadro si legge: «Nave Gregoretti – Open Arms. Salvini a processo per sequestro di persona, il popolo italiano non vi perdonerà questa infamia». Il viso di Salvini è sovrapposto a quello di Gesù Cristo nella riproduzione della Crocifissione di Perugino e Signorelli che si può vedere presso gli Uffizi di Firenze. In primo piano si vedono anche Renzi, Conte e Zingaretti .

Non si tratta di violazione dei valori cristiani?

Se Chiara Ferragni Madonna offende la sensibilità dei cristiani allora, seguendo questo ragionamento, anche Matteo Salvini Gesù Cristo dovrebbe farlo. Seppure non sia stato lui a creare l’immagine – come pure non sia stata la Ferragni a farsi Madonna – Salvini mostra fieramente il ritratto e lo espone suo social tramite il profilo della Lega. I due casi sono similari ma le reazioni non sono state le stesse. C’è da dire che sotto la foto pubblicata dalla Lega in tanti hanno commentato parlando di blasfemia e dicendo che l’immagine è inopportuna.

Ma siete seri?

Ma che cosa è questa porcata? — Lorenzo Bonechi🇮🇹🇪🇺 (@Lawrence_Bones) October 14, 2020