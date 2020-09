La foto di Vanity Fair con Chiara Ferragni come la Madonna definita «blasfemia»

Altro giorno, altra polemica. Spesso e volentieri, suo malgrado, Chiara Ferragni si trova al centro della polemica sui social e non solo. Cosa è successo stavolta? La questione parte dalla rivista Vanity Fair che, a corredo di un’intervista all’imprenditrice digitale dal titolo “Madre, figlio e spirito sociale”, ha inserito una foto della Ferragni raffigurata nei panni della Madonna – una versione moderna – con in braccio il bambino. Sono molti – a partire da alcuni giornali – a definire Chiara Ferragni Madonna un’offesa per chi è fedele alla religione cristiana.

Chiara Ferragni Madonna: la foto che scatena la polemica

La BLASFEMIA.

La rivista Vanity Fair ha pubblicato un’intervista a Chiara Ferragni intitolata “Madre, figlio e spirito social” in cui la Ferragni viene raffigurata “nei panni di una moderna Madonna con bambino”. Un affronto verso la religione cattolica e TUTTI NOI FEDELI. pic.twitter.com/eTPl5ZOmaG — cristiano romani (@CR73Arezzo) September 23, 2020

C’è chi urla alla «blasfemia» definendo quella fotografia e il titolo dell’intervista come un «affronto verso la religione cattolica e TUTTI NOI FEDELI». Nell’articolo “incriminato” si legge: «È il presente e il futuro che non riusciamo ancora a capire del tutto. Chiara Ferragni è il sogno americano dell’era digital. Una donna oggi forse con qualche certezza in meno e una nuova forza».

I social su Chiata Ferragni e Fedez: «Fate schifo»

@ChiaraFerragni @Fedez Avere tale irriverenza verso la religione cristiana e i suoi dogmi , vi pennella per quello che siete. Semplicemente fate moralmente schifo. — oldgoodrebel ❤ (@cuorenoir) September 23, 2020

Dopo aver visto questa immagine c’è anche chi chiama in causa Fedez – che nell’intervista non c’entra nulla se non per quello che la moglie racconta di lui – dando a lui e alla Ferragni il titolo di persone che “semplicemente fanno schifo moralmente”. Non manca nemmeno un pizzico di ironia, quella di chi paragona la Ferragni – dopo la Madonna – alla Befana.