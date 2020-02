Sallusti dice che criticare Salvini sull’aborto è come dare dell’incivile al Papa | VIDEO

Le parole di Matteo Salvini sull’aborto – definito un rimedio per stili di vita incivili – hanno avuto una vasta eco e hanno provocato profondo sdegno. Ma c’è chi, come il direttore de Il Giornale, che – come spesso gli capita – corre in soccorso del leader della Lega. Alessandro Sallusti su aborto tira in ballo anche il Papa e ha detto che chi in queste ore sta attaccando il segretario del Carroccio dovrebbe fare lo stesso anche con il Pontefice per la sua posizione sull’interruzione di gravidanza.

Il direttore de Il Giornale è intervenuto questa mattina in collegamento con L’Aria che Tira, su La7. Ospite in studio c’era uno dei leader delle Sardine, Lorenzo Donnoli, che aveva appena criticato – definendolo ‘incivile’ – l’atteggiamento di Matteo Salvini e quelle sue dichiarazioni sull’aborto pronunciate domenica a Roma al Palazzo dei Congressi: «Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere per se stessa e per la propria vita, ma non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile».

Sallusti su aborto difende Salvini

«La sardina (Lorenzo Donnoli, ndr) ha appena dato dell’incivile al Papa – ha detto Alessandro Sallusti in collegamento dalla redazione de Il Giornale -. Il che è assolutamente legittimo, perché quello che ha detto ieri Salvini, adesso non impicchiamolo al pronto soccorso perché era un modo di dire e stava per ‘vado in ospedale’ o ‘vado in mano dei medici’ per interrompere la gravidanza, è ‘attenzione donne, detto che siete libere di fare quello che volete, l’aborto come anticoncezionale è una pratica che secondo alcuni è disdicevole».

Salvini come il Papa

E il ragionamento di Sallusti su aborto prosegue: «Quindi se è incivile Salvini è incivile anche il Papa. Ripeto, è un’idea legittima, ma mi sembra che stia semplificando il discorso in maniera strumentale (rivolgendosi alla sardina Lorenzo Donnoli, ndr) ben più di quanto lo faccia Salvini». Insomma, il leader della Lega è stato in parte frainteso, secondo il direttore de Il Giornale, e comunque pensa le stesse cose del Papa.

(foto di copertina: da L’aria che Tira, La7)