Alessandro Sallusti non è più il direttore del Giornale, si ipotizza un futuro a Libero

Non c'è ancora una conferma ufficiale ma pare che la decisione di Alessandro Sallusti abbia creato confusione in casa Berlusconi per trovare un successore

Alessandro Sallusti si dimette e lascia Il Giornale: la notizia è stata data da Dagospia. Qualche riga per dare la notizia e, a corredo, un’intervista del 2018 rilasciata da Sallusti. Le ragioni di questa scelta – comunicata in anteprima dal sito – non vengono approfondite e ancora non è dato sapere il perché ma le conseguenze sono ben chiare: «Gran casino in casa Berlusconi», scrive Dagospia. Dopo dodici anni da direttore de Il Giornale, quindi, Alessandro Sallusti lascia il suo incarico e mette in difficoltà la famiglia Berlusconi, che dovrà decidere chi sarà il successore.

Sallusti si dimette da direttore del Giornale

Nel 2018 diceva di non aver mai pensato di mollare nonostante tutto, oggi arrivano le dimissioni. Sul sito di Roberto D’Agostino compare non solo la notizia in sé ma anche un’esaustiva intervista di Matteo Fais a Sallusti rilasciata nel 2018. Ora è tutto nelle mani della famiglia Berlusconi che, come editore, dovrà decidere a chi affidare l’importante incarico che Sallusti – 64 anni e direttore dal 2010 – lascia scoperto.

I commenti nel mondo del giornalismo

Quello che pare chiaro è che la notizia sia un fulmine a ciel sereno ma già si inseguono le indiscrezioni che lo vedrebbero, forse, andare verso il quotidiano edito dalla famiglia Angelucci. Ad Adnkronos hanno domandato cosa sapesse Vittorio Feltri: «Non ho ricevuto alcuna comunicazione e quindi non posso confermarlo né smentirlo, né non so nulla di un’eventuale trattativa – in riferimento al ruolo di direttore di Libero – Posso dire che se venisse qui sarei molto lieto, perché è un bravo giornalista col quale ho lavorato molti anni, e ne ho sperimentato le capacità».

Un membro del cdr de Il Giornale ha fatto sapere che non c’era alcuna contezza, nell’ambiente, di questa decisione: «Non lo sapevamo, non abbiamo ricevuto nessuna conferma né alcuna comunicazione ufficiale delle dimissioni del nostro direttore Alessandro Sallusti – è stato riferito a Adnkronos – Se questa notizia fosse confermata posso dire che la decisione ci coglie di sorpresa, non ce lo aspettavamo e non ci risultano motivi per i quali possa essere stata adottata».

Del futuro di Alessandro Sallusti, quindi, attualmente non v’è certezza.

(Immagine copertina: IPP/Matteo Rossetti)