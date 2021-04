Il vecchio articolo del Giornale sull’alcol che «fa diventare un po’ gay»

La costanza del Giornale è ammirevole. Anche perché, nonostante siano passati ormai quasi 4 anni, non cambiare un titolo palesemente sbagliato significa davvero credere in quello che si fa. Anche in queste ultime ore, così come ciclicamente nel corso degli ultimi 4 anni, è uscito fuori un vecchio titolo della testata diretta da Alessandro Sallusti, nella sua versione online: «Lo studio: “Più gli uomini bevono alcol e più diventano un po’ gay”». Insomma, secondo Il Giornale, l’alcol fa diventare un po’ gay. Ma solo un po’, eh.

LEGGI ANCHE > Dopo due anni e tre mesi, Il Giornale ammette di aver pubblicato fake news su Laura Boldrini

Alcol fa diventare un po’ gay, il vecchio titolo del Giornale

Ricostruiamo qui le peripezie di uno dei titoli più citati della testata, quantomeno sui social network. Il 15 maggio 2017, un articolo firmato da Giovanni Neve (sembra quasi uno pseudonimo che ricorda il protagonista di Game of Thrones John Snow – a proposito, da un rapido controllo nell’elenco iscritti dell’Ordine dei Giornalisti non risulta alcun Giovanni Neve, ma è un dato parziale: si potrebbe trattare comunque di un copywriter, visto che diversi titoli del Giornale sono “a sua firma”) compare tra i titoli della testata diretta da Alessandro Sallusti.

Parla di uno studio pubblicato sul The Journal of Social Psychology, firmato da Breanne R. Halmers, Colin R. Harbke e Julie C. Herbstrith. Il titolo inglese dello studio è Sexual willingness with same- and other-sex prospective partners: Experimental evidence from the bar scene. Si analizzano gli effetti dell’alcol e della conseguente attrazione sessuale in un gruppo di studio di 83 persone eterosessuali del Midwest. Il risultato è che l’attrazione sessuale non si dirige soltanto verso persone di sesso opposto, ma anche verso persone dello stesso sesso.

Questa è la portata dello studio, né più e né meno. Pertanto, il titolo del Giornale – che oggi è tornato a circolare e che, per questo motivo, viene molto attaccato soprattutto su Twitter – è scorretto perché non c’è niente, nemmeno l’alcol, che fa «diventare gay». E tantomeno non fa diventare «un po’ gay», come se ci fosse un quantitativo di omosessualità al pari del colesterolo.

Fatto sta che, ogni anno, i social network si riempiono di questo titolo, lo riattualizzano, lo riportano all’attenzione (inevitabilmente, sulla testata si concentrerà un importante volume di traffico sul link originale). Questo è forse il motivo per cui il Giornale, nonostante siano passati 4 anni, non ha ancora cambiato quel titolo. Tanto che importa se è sbagliato? La cosa che conta è fare click.