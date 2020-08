C’è un fermo per la scomparsa di Sabrina Beccalli: l’accusa è di omicidio e distruzione di cadavere

Si potrebbe esser arrivati a un punto di svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli. Della 39enne di Crema non si hanno più notizie dalla mattina del 15 agosto e la sua automobile è stata ritrovata carbonizzata nei pressi di Vergonzana. Le forze dell’ordine hanno ufficializzato il fermo di un uomo che, secondo le testimonianze, sarebbe stato visto alla guida della vettura con a bordo la donna. A confermare questa pista ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

«Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norn – Aliquota operativa di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona», si legge in un comunicato stampa. L’uomo fermato, secondo le ricostruzioni, sarebbe un amico di Sabrina Beccalli.

Sabrina Beccalli, fermato un uomo

Nella giornata di ieri, prima dell’ufficializzazione del fermo – con accuse che vanno dall’omicidio alla distruzione di cadavere – l’uomo era stato interrogato dagli inquirenti, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Elementi che hanno portato alla decisione della Procura di comminare il fermo nei confronti dell’uomo, viste le evidenze emerse dalle testimonianze e dalle immagini di alcune telecamere che lo vedevano alla guida della Fiat Panda rossa di Sabrina Beccalli proprio in quella mattina di Ferragosto.

Le accuse: omicidio e distruzione di cadavere

Quell’auto venne trovata carbonizzata qualche ora dopo in una frazione di Vergonzana. Al suo interno il corpo di un cane – non di proprietà della donna scomparsa – deceduto. Di Sabrina Beccalli, al momento, non si hanno altre notizie. Ora si attendono nuove informazioni da parte dell’uomo accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Gli inquirenti si aspettano collaborazione che, per il momento, non è ancora arrivata.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Sabrina Beccalli)