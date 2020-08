Sabrina Beccalli e il giallo di Crema, le immagini che mostrano il via vai di Pasini nel pomeriggio di Ferragosto

C’è un elemento che si aggiunge al giallo di Crema, nonostante siano ancora in corso le ricerche su Sabrina Beccalli, la donna uccisa nel giorno di Ferragosto. Alessandro Pasini, che al momento è stato arrestato e risulta indagato per l’omicidio della donna, è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre procedeva avanti e indietro (prima nella Panda nera della Beccalli e poi, al ritorno, in monopattino), intorno alle 15.10-15.30.

Sabrina Beccalli e le immagini esclusive di Alessandro Pasini

Delle immagini importanti, che sono state trasmesse in esclusiva dalla trasmissione Ogni Mattina su Tv8 (condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe), confermano la tesi degli inquirenti. In pochissimi minuti, infatti, Pasini avrebbe abbandonato la Panda nel punto dove l’auto è stata successivamente ritrovata incendiata, per poi tornare indietro in monopattino.

Nell’auto è stato rinvenuto anche un corpo carbonizzato che, tuttavia, secondo i rilievi, non apparterrebbe a Sabrina Beccalli, ma a un cane. Resta ancora da capire che fine abbia fatto il corpo della donna, le cui ricerche si sono orientate verso alcuni canali vicini alla città di Crema. Il destino del corpo di Sabrina Beccalli resta ancora tutto da capire, ma – anche grazie a questo video – i tasselli del giallo sembrano prendere forma in maniera coerente.

Alessandro Pasini, infatti, era stato immortalato anche da un’altra telecamera di sorveglianza: le immagini nitide mostrate dalla trasmissione Ogni Mattina sembrano compatibili con le altre a disposizione degli inquirenti.