La pacatezza di Ryanair che cancella i voli «per il dilagare del Covid-19 in Italia»

Un volo su quattro cancellato da Ryanair per l’emergenza coronavirus in Italia. Escluse dalle rotte diverse città italiane, compresa – ultima in ordine di tempo – Palermo. Passi nei giorni dell’emergenza, ma cosa succede se si vuole prenotare un viaggio anche nel mese di maggio? Le indicazioni sul sito sono abbastanza parziali, dal momento che la prenotazione viene eseguita, ma – per qualsiasi destinazione si inserisca – compare il banner che riporta un’avvertenza: la stessa prenotazione risulta essere sospesa, con la promessa che «verrà presto confermata». Insomma, non proprio l’ideale per chi abbia esigenza di pianificare i propri impegni già nel breve periodo.

Ryanair, il messaggio non proprio tranquillizzante che accompagna la cancellazione dei voli

Discorso a parte, invece, va fatto per le prenotazioni che riguardavano il mese di marzo e che si sovrappongono proprio ai giorni dell’emergenza legata al coronavirus. Tutti i voli che interessano le aree coinvolte dal contagio sono stati cancellati e gli utenti sono stati avvisati con una mail che definire allarmistica è dire poco: Gentile cliente – si legge nel messaggio -, siamo spiacenti di informarti che, a causa del dilagare del COVID-19 in Italia, Ryanair è stato costretto a cancellare il tuo volo, ******* di quest’estate in partenza da ***** per Roma Ciampino il giorno *******.Ti preghiamo di avvisare eventuali clienti che avrebbero dovuto viaggiare con te».

Insomma, l’attuale periodo di gestione della crisi viene definito «dilagare del COVID-19 in Italia», una espressione non proprio tranquillizzante, che non contribuisce di certo al superamento della difficile congiuntura economica – soprattutto per un Paese che ruota intorno al settore del turismo – e che non lascia spazi per capire quando la situazione dei voli da e per l’Italia potrà essere normalizzata.

A questo bisogna aggiungere anche le difficoltà che molti utenti stanno segnalando con i rimborsi richiesti alla compagnia che ha cancellato il proprio volo e le varie problematiche legate anche ad altre compagnie aeree che, allo stesso modo di Ryanair, stanno revisionando completamente il proprio piano voli. Intanto, le scene negli aeroporti sono sempre più spettrali: il 50% dei passeggeri previsti su diversi voli di linea sta rinunciando al proprio viaggio, contribuendo alla confusione generata dalle scelte delle varie compagnie.