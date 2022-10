La Russia ha multato TikTok «propaganda LGBT» e Twitch per aver diffuso informazioni false sull’Ucraina

La Russia ha multato TikTok per non aver cancellato i contenuti che violano le leggi russe sulla «propaganda LGBT» e il servizio di streaming Twitch per aver ospitato sulla piattaforma un’intervista a Oleksiy Arestovych, consigliere del Presidente ucraino Zelensky, che secondo Mosca conteneva informazioni false. Ad aprile scorso, anche Meta, azienda proprietaria di Instagram e Facebook, è stata multata dalla Russia per non avere rimosso contenuti etichettati come «propaganda LGBT». La legge federale russa «per proteggere i minori dalle informazioni che promuovono la negazione dei valori tradizionali della famiglia» risale al 2013.

LEGGI ANCHE > Per la Russia ideologia LGBTQI, femminismo e movimenti Child-Free devono essere etichettati come estremisti sui social

Perché la Russia ha multato TikTok e Twitch

Reuters riporta che TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, ha ricevuto una multa di 3 milioni di rubli, pari a circa 51 mila dollari, secondo quanto affermato dal tribunale distrettuale di Tagansky di Mosca. Secondo alcune agenzie di stampa TikTok è accusata dal governo russo di aver promosso «valori non tradizionali, LGBT, femminismo e una rappresentazione distorta dei valori sessuali tradizionali». Twitch, di proprietà di Amazon, ha ricevuto una multa di 4 milioni di rubli, pari a circa 68 mila dollari per aver ospitato l’intervista a Oleksiy Arestovych, consigliere del Presidente Zelensky. All’inizio dell’anno Twitch aveva ricevuto un’altra multa di 3 milioni di rubli per aver intervistato lo stesso personaggio politico ucraino vicino al Presidente ucraino. Anche per TikTok non è la prima volta: lo scorso aprile aveva ricevuto una multa di 2 milioni di rubli, anche il quel caso per «propaganda LGBT».

All’inizio di marzo, la Russia ha approvato una legge che vieta di screditare le forze armate russe. Le società tecnologiche straniere sono state avvertite di non violare tale legge, eppure, come riporta la Russian News Agency TASS, Twitch rischierebbe due nuove multe fino a 8 milioni di rubli per non aver cancellato quelle che la Russia considera informazioni inaffidabili riguardanti quella che il governo russo ha definito «operazione militare speciale» in Ucraina e probabilmente emerse anche durante l’intervista a Arestovych.