La Gazzetta dello Sport pubblica e poi rimuove la notizia dell’esonero di Simone Inzaghi

Un articolo aggiornato da salvare in bozze ma che, invece, è stato pubblicato rimanendo online per qualche minuto. Un lasso di tempo comunque troppo lungo nell’epoca dei social. A cadere nel più classico degli errori è stata La Gazzetta dello Sport che, all’indomani della sconfitta dell’Inter contro la Roma, ha pubblicato sul proprio sito la notizia dell’imminente decisione dei Steven Zhang, Presidente del club nerazzurro, sulla guida tecnica della squadra: Simone Inzaghi esonerato. Dopo qualche istante, il pezzo è stato rimosso (ma è rimasto visibile ancora nella cache) e molte persone si sono imbattute in quel titolo.

#Gazzetta pubblica per errore questo rapido pezzo sull’esonero di #Inzaghi, con tanto di parole su #Chivu in panchina col #Barça. Articolo rimosso nel giro di pochi minuti. Surreale il tutto pic.twitter.com/d9fRjZeyBl — Marco Corradi (@corradone91) October 2, 2022

Ma non c’è solamente il titolo, perché l’articolo era una sorta di breaking news che riportava anche alcuni dettagli in merito alla decisione della dirigenza dell’Inter nei confronti del proprio allenatore: dopo la sconfitta contro la Roma, la panchina sarà affidata a Christian Chivu – allenatore della primavera nerazzurra – che guiderà la squadra in occasione del match in programma martedì sera a San Siro contro il Barcellona.

Questo era il corpo del pezzo “incriminato” su #Inzaghi pic.twitter.com/ABs3jb252l — Marco Corradi (@corradone91) October 2, 2022

Come sottolineato dal giornalista Marco Corradi, che ha portato all’attenzione questo grossolano errore di pubblicazione da parte de La Gazzetta dello Sport, la “notizia” era corredata di foto e di quel breve testo su Simone Inzaghi esonerato.

Inzaghi esonerato, la gaffe della Gazzetta dello Sport

Dagli screenshot emerge un dettaglio. L’articolo porta la data del 1° agosto. Dunque, quel pezzo era stato salvato in bozze proprio in quella data. E proprio all’indomani della sconfitta di San Siro contro i giallorossi è stato aggiornato con i riferimenti alla stretta attualità: la quarta partita persa in Serie A e il prossimo match di Champions League contro il Barcellona. In basso, infatti, appare la data di sabato 1 ottobre alle 15:12. Meno di 3 ore prima del fischio d’inizio del match contro la Roma. A conferma che l’articolo era pronto per essere lanciato in caso di decisione di Zhang dopo una possibile sconfitta. Ma doveva rimanere in bozze e, invece, è stato pubblicato.