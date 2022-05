La Russia denuncia Google per dati su utenti russi

Roskomnadzor, l’organismo statale russo incaricato per il controllo dei media, ha presentato a un tribunale di Mosca una istanza amministrativa nei confronti di Google per il rifiuto della società americana di trasferire in Russia i server con le banche dati sugli utenti russi. Lo riferisce Interfax. Se giudicata colpevole, Google rischia una multa tra i 6 e i 18 milioni di rubli (dagli 86.000 ai 257.000 euro circa al cambio odierno). È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

L’udienza, presso il tribunale amministrativo di Tagansky nella capitale russa, è stata fissata per il 16 giugno. Presso lo stesso tribunale e con la stessa accusa è stata presentata un’istanza anche nei confronti del social network Likee, che rischia una multa tra 1 e 6 milioni di rubli (da 14.000 a 86.000 euro). La corte ha ricevuto in precedenza simili istanze nei confronti del servizio di video streaming americano Twitch e il servizio di photo hosting di Pinterest. Il timore di molti attivisti è che il trasferimento in Russia delle banche dati sugli utenti russi permetta un più stretto controllo sulle attività online degli oppositori.

