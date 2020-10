L’Rt in Italia è arrivato a 1,7

I dati relativi al monitoraggio settimanale coronavirus effettuato dall’Istituto Superiore della Sanità sono stai, come di regola, comunicati tramite conferenza stampa. L’Rt Italia ha toccato quota 1.7, anche se Brusafferro ha specificato che stiamo parlando del valore relativo alla scorsa settimana – dal 19 al 25 ottobre -: «Ancora non possiamo vedere gli effetti delle misure prese dallo scorso weekend». L’ultimo Dpcm, infatti, è entrato in vigore a partire da lunedì 26 ottobre e per capire se gli effetti generati dalle nuove chiusure sono sufficienti occorre attendere almeno un altro paio di settimane.

Rt Italia a 1,7

Lo scenario 4 è alle porte, secondo il report dei dati dell’ISS di oggi. L’Rt, che descrive il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione della malattia, continua a salire. Le criticità, stando all’ultimo monitoraggio, riguardano tutte le regioni d’Italia ad eccezione del Molise.

Le 11 regioni italiane ad elevato rischio di trasmissione

Sono, secondo l’ultimo monitoraggio dell’ISS, 11 le regioni in Italia che presentano un alto rischio di trasmissione del contagio: Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana. Quelle che invece sono classificate a rischio moderato ma con alta probabilità di passare al livello di rischio successivo sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Umbria e nelle Province autonome di Bolzano e Trento. Brusaferro ha parlato di «alcuni contesti regionali in cui è importante fare una valutazione di intervento urgente e mirato».