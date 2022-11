Con Rome2rio i consigli sui mezzi migliori per la meta scelta arrivano da altri viaggiatori | Viaggiare Informatici

Vi è mai capitato di dover andare in un luogo per raggiungere il quale – per forza di cose – è necessario sfruttare una combinazione di mezzi? Dalla classica treno-aereo-bus ai viaggi in cui devono coincidere gli orari di due aerei per andare dall’altra parte del mondo, passando per l’utilizzo di più mezzi per attraversare lo stesso paese, avere un quadro chiaro degli orari (e dell’eventuale ritardo) di tutti i mezzi coinvolti è fondamentale quando si viaggia. Proprio per questo esistono applicazioni come Rome2rio, pianificatore di viaggio di trasporto multimodale, che offre questo tipo di servizio in tutto il mondo. Abbiamo approfondito l’argomento con Andrea Petroni di Vologratis e Michelangelo Azzariti, travel creator, per capire come è più opportuno muoversi in questi casi.

Su Rome2rio consigli da altri viaggiatori

«Con l’app Rome2rio pianificare un viaggio è semplice e veloce», spiega il travel creator ai microfoni di Giornalettismo, evidenziando come si tratti di un buon metodo a portata di smartphone per pianificare un viaggio che coinvolge più mezzi di trasporto senza correre rischi. Risulta interessante il fatto che ogni viaggiatore possa inserire la propria esperienza e i propri consigli nell’app, mettendoli a disposizione degli altri utenti: «Si può trovare qualsiasi città, monumento, attrazione o indirizzo nel mondo con consigli di viaggio sul mezzo di trasposto più veloce per arrivare a destinazione».

La caratteristica interessante di Rome2rio che altre app simili non hanno è che «organizza il percorso in base ai tempi di percorrenza del mezzo di trasporto ed è possibile acquistare i biglietti direttamente in-app». Un esempio di viaggio che con l’applicazione è facile organizzare? Azzariti racconta di quando è «partito dalla Puglia sino ad arrivare in Germania utilizzando esclusivamente bus e treni».

Un’app molto utile anche per chi, ovviamente, deve avere un occhio di riguardo sul mezzo più economico da usare per spostarsi.