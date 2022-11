Con Packpoint non solo è possibile generare una lista personalizzata di cose da portare per il viaggio ma la si può anche condividere

Packpoint è l’app per fare la valigia e non dimenticare nulla | Viaggiare Informatici

Fare il punto della situazione prima di partire – soprattutto se si tratta di un viaggio medio lungo – non è facile: mi sono ricordato tutto? Ho un numero sufficiente di cambi di biancheria? E la moneta, mi sono assicurato di avere contanti a seconda delle regole del posto o dei posti in cui mi reco? E gli adattatori per le prese elettriche? Questo sono solo un paio delle mille domande che un viaggiatore si fa e che sono anche di più quando la permanenza fuori casa è lunga. Per evitare di dimenticarsi qualcosa è fondamentale poter sfruttare strumento come l’app Packpoint, come ci hanno raccontate Andrea Petroni di Vologratis e Noemi Bengala di Una donna al contrario su Instagram (e non solo).

LEGGI ANCHE >>> L’app Komoot per escursioni personalizzate e a prova di scarso orientamento | Viaggiare Informatici

Come funziona l’app Packpoint?

Chiunque si sia stancato di arrivare a destinazione accorgendosi di aver lasciato a casa oggetti fondamentali deve conoscere l’esistenza di comodi assistenti digitali in tal senso, app come Packpoint. A Noemi Bengala – che ci ha spiegato come funziona l’applicazione – è capitato ma non l’ha presa male, vedendo nella dimenticanza un’opportunità per «fare shopping ai mercatini locali».

Per molti fare la valigia è fonte di grande stress e, in questo senso, avere la soluzione a portata di smartphone è sicuramente utile: «Packpoint è davvero comoda perché tu inserisci la destinazione e le attività che vuoi fare e lei prima controlla il meteo e poi ti fa la lista delle cose da portarti». Ideale, insomma, anche per tutte le prime volte in cui ci si reca in un posto (il primo viaggio dedicato al trekking, per esempio, deve essere fatto ricordando sicuramente l’impermeabile).

L’app non preparerà la valigia al posto nostro, certo, «ma vuoi mettere la comodità di avere già una lista pronta solo da spuntare?». Oltre alla check list, con Packpoint c’è la possibilità non solo di avere ulteriori informazioni sulla destinazione ma anche di condividere quella lista, così da poter aiutare anche chi parte con noi a non rischiare di scordare qualcosa di importante.