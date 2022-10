L’app Komoot per escursioni personalizzate e a prova di scarso orientamento | Viaggiare Informatici

Stare nella natura, quando si è stressati e si ha voglia di staccare, è una tra le prime cose che vengono in mente a molti di noi. Passeggiate nei boschi, percorso di trekking in montagna, gite panoramiche alla scoperta di scorci naturali: insomma, chi più ne ha, più ne metta. In questo senso risulta sicuramente utile avere a portata di smartphone un’app come Komoot, che permette di pianificare e condividere percorsi di ogni genere con ognuno dei mezzi che – tipicamente – vengono utilizzati per visitare luoghi naturalistici. Dal trekking alle pedalate non facendo mancare nemmeno i punti in cui serve scalare, come funzione l’app Komoot e in che modo torna utile per organizzare escursioni programmate in ogni stagione ce lo hanno raccontato Andrea Petroni di Vologratis e Paolo Villa e Elisa Gerosa di Acchiappamappa su Instagram.

Perché scaricare l’app Komoot per le escrusioni?

Uno dei punti forti di Komoot, raccontano gli Acchiappamappa ai microfoni di Giornalettismo, è senza dubbio il fatto che «aiuta a scovare escursioni con tutti i livelli di difficoltà» e che fornisce tutte le informazioni sul sentiero. Oltre a questo, l’applicazione permette anche di scaricare offline – aggirando, quindi, tutti i limiti della connessione che va e viene nei posti più sperduti e belli da visitare – percorsi e mappe: «C’è la possibilità si scaricare un singolo percorso o addirittura l’itinerario di una intera regione».

Pur essendo offline, quindi, le funzionalità dell’applicazione permettono di avere tra le mani «un vero e proprio navigatore che conduce chi sta usando l’applicazione dal punto di partenza al punto di arrivo in modo semplice e intuitivo». L’applicazione ha anche a disposizione strumenti che permettono di personalizzare il percorso, creando una vera e propria avventura “su misura”: «Risulta possibile caricare il proprio percorso personale e, caricandolo, si permette ad altri utenti di ripeterlo in futuro».