Viaggiare a poco e conoscendo gente con Hostelworld | Viaggiare Informatici

Abbiamo sentito Gabriella Korchmaros di Where You Need To Be e il creator Claudio Valletta per capire il potenziale di Hostelworld

Tante volte capita, cercando un posto dove alloggiare, di imbattersi in talmente tante opportunità più o meno conosciute che si può fare fatica a classificare. Meglio la migliore camera singola di un ostello o quella di un hotel? Per capirlo risulta utile affidarsi ad addetti ai lavori, persone che – per mestiere – si trovano a testare le varie tipologie di viaggio e le possibilità offerte dalla rete. Abbiamo parlato con Gabriella Korchmaros di Where You Need To Be e Claudio Valletta di @fisicisinasce per capire il potenziale di Hostelworld, che permette di prenotare ostelli in tutto il mondo e torna utile quando ci si trova a viaggiare molto e c’è la necessità di farlo spendendo il minimo possibile.

Con Hostelworld si vedono anche le attività organizzate in ostello

Come trovare alloggi? Valletta suggerisce Hostelworld, appunto, un’«app in cui puoi sfogliare gli ostelli prima di arrivare in città e già avere una lista di ostelli, tutti con reviews e foto, tra cui scegliere». Così facendo, insomma, si può sapere dove soggiornare molto prima o anche appena prima della partenza, essendoci moltissime possibilità divise per i luoghi del mondo (dagli ostelli in Sudamerica a quelli in Asia, per intenderci).

Tra le cose importanti, quando si utilizzano le applicazioni, c’è sicuramente la sicurezza dei metodi di pagamento. «Paghi una piccola percentuale – spiega il travel creator – e il resto lo saldi in struttura, non ho mai avuto nessun problema». Tra le altre cose, chi viaggia scegliendo di alloggiare in ostello solitamente è giovane e punta a fare esperienze e – soprattutto – conoscere nuove persone.

In questo senso, Hostelworld permette anche di «vedere le varie attività che organizzano gli ostelli in modo da avere un’idea, poi, di come saranno soggiorno e avventura in quella città e in quell’ostello». Un’app da scaricare, quindi, per sfruttare al massimo tutte le possibilità che alloggiare in ostello fornisce.