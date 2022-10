Triptoilet, ovvero mai più senza un bagno pulito a disposizione in viaggio | Viaggiare Informatici

Quando scappa, scappa! Quante volte vi è capitato, viaggiando, di avere urgenza di andare in bagno ma di non dover prendere nulla in un bar? In questi casi (almeno in Italia) ci ritroviamo tutti ad entrare nel primo posto a disposizione prendendo un caffè in più o una bottiglietta d’acqua, magari, per poter utilizzare il bagno. Al netto del fatto che questa sembrerebbe essere una pratica tutta italiana – nel senso che, negli altri paesi, spesso e volentieri l’accesso ai bagni dei locali viene permesso anche quando non si consuma -, esiste un’applicazione che può venirci in aiuto quando siamo in viaggio e abbiamo urgente bisogno del bagno pubblico più vicino: Triptoilet. Per capire come funziona Andrea Petroni di Vologratis ha interrogato la creator Marilena Bolettieri.

Perché utilizzare Triptoilet

Per le emergenze pipì quando si è in fila fuori dai musei, per esempio, si può contare su un’applicazione. Ci sono situazioni in cui ci si ritrova ad aver bisogno del bagno più spesso – per determinati tipi di patologie, come sottolinea anche Bolettieri, o in quelle situazioni in cui si ha bisogno più spesso del bagni (banalmente, quando una donna è incinta o ha le mestruazioni). La digital creator non esita a definire Triptoilet il «Tripadvisor dei bagni, basta geolocalizzarsi e trovare il bagno che più ci piace».

Tra le altre cose, c’è il vantaggio di «evitare il passaggio di mano in mano di chiavi e portachiavi» – che sicuramente non fa male, in periodo di Covid e anche, più in generale, per evitare la diffusione di germi e batteri – grazie al «servizio Triptoilet KEY, il quale permette all’utente di utilizzare il proprio Smartphone come una chiave digitale per aprire le porte dei servizi igienici di tutte le attività commerciali aderenti al Servizio».

Vedendo foto e recensioni delle persone che hanno precedentemente utilizzato quei bagni, ci si garantisce la certezza che siano puliti regolarmente. Sono tanti i locali che utilizzano questa applicazione? «Se ne possono trovare tanti in qualsiasi città senza particolari problemi», sottolinea Bolettieri.