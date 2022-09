Come sfatare i miti su(lle) Mauritius grazie al digital | Viaggiare Informatici

Partiamo dal primissimo dei miti da sfatare, di cui vi abbiamo fornito anche un indizio nel titolo: si dice Mauritius, non le Mauritius. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non si è ritrovato a parlare “delle Mautitius” intese come un arcipelago di isole? Come ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo Andrea Petroni di Vologratis – che di posti esotici se ne intende e che ha avuto occasione, tra le altre mete esotiche, di recarsi anche qua – «questo è uno degli errori più antipatici da fare» perché, a tutti gli effetti, «non stiamo parlando di un arcipelago ma di una grande e meravigliosa isola». Dopo aver letto questo articolo e aver capito quali mezzi sfruttare – ad esempio la piattaforma MyMauritius – , quindi, saprete non solo sfatare i luoghi comuni più diffusi su Mauritius ma anche parlare del paese nella forma giusta.

Quali sono i miti da sfatare grazie a MyMauritius?

Vi è mai capitato di sentir dire che a Mauritius non si può viaggiare in autonomia? Le cose non stanno così e basta verificare da fonti affidabili o, ancor meglio, andando sul posto. «Considera – ci racconta Andrea Petroni, che di viaggi è uno dei massimi esperti – che ci sono delle piattaforme come MyMauritius, che ci danno tutte le informazioni attendibili sul posto». C’è anche chi – pur volendo partire – ha paura di trovarsi in un contesto in cui, qualora sorgesse qualche problema, potrebbe essere fornita poca assistenza.

Prendendo sempre il caso di MyMauritius – che parla in moltissime lingue, così da poter accogliere e fornire assistenza a gran parte dei turisti che potrebbero trovarsi in situazione di necessità – basta provare per credere: «La piattaforma ti descrive minuziosamente tutte le cose da fare, i luoghi da visitare e ti aiuta anche a pianificare il tuo viaggio».