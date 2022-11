L’app Travit per scoprire luoghi nascosti del posto in cui vivi | Viaggiare Informatici

Ci sono quelle città che, anche se le hai viste decine di volte, possono sempre regalare qualcosa in più. I luoghi nascosti in posti già visti sono chicche, il sogno dei viaggiatori abituali che – pur visitando gli stessi posti – vorrebbero sempre avere un angolo nuovo in cui non sono mai stati prima. Come hanno riflettuto Gabriella Korchmaros (Where You Need To Be su Instagram) e Giulia Opris (@giulls_opris), il compiti di un travel creator – in effetti – è proprio quello di raccontare i luoghi nascosti dell’Italia e del mondo. Un’app che può tornare sicuramente utile in questo senso è Travit, un aggregatore di idee per viaggi e tempo libero che sembra fare a dovere il suo lavoro.

Perché usare Travit nella propria città

In questa ottica, Travit risulta essere perfetta per visitare e scoprire cose nuove dei posti che frequentiamo abitualmente: «L’ho utilizzata molto spesso – racconta la travel creator Opris ai microfoni di Giornalettismo – per organizzare escursioni nei dintorni di Roma». Per quanto riguarda, invece, le esperienze per guardare con occhi diversi i soliti luoghi, l’applicazione suggerisce quelle «da fare con la famiglia o in coppia, per esempio».

La riflessione è anche relativa all’utilizzo degli strumenti digitali per visitare i luoghi: lo smartphone e le sue funzionalità permettono, a tutti gli effetti e a seconda delle esigenze, di sviluppare una conoscenza molto più profonda di un luogo che si vuole visitare anche quando si tratta della stessa città in cui si abita o – comunque – di un luogo che si ha avuto l’opportunità di visitare già una o più volte in precedenza. «Quindi, quando non sai cosa fare, apri Travit e troverai ispirazione», conclude l’owner della pagina Where You Need To Be nella puntata di Viaggiare Informatici di questa settimana.