Roblox annuncia nuovi finanziamenti per gli sviluppatori

Roblox annuncia un’ondata di nuovi finanziamenti per gli sviluppatori che costruiscono giochi all’avanguardia sulla piattaforma. La società ha introdotto il Game Fund, una versione in stile Roblox di un fondo creatore, la scorsa estate ed è stato inizialmente lanciato con 25 milioni di dollari stanziati per i giochi emergenti. Ora, Roblox lancerà milioni di dollari in più verso una manciata di progetti selezionati che ritiene simboleggino l’essenza della piattaforma. È quanto si legge sul sito techcrunch.com.



Quella somma di denaro è una goccia nel mare per un’azienda del valore di circa miliardi di dollari, ma l’investimento suggerisce il tipo di esperienze a cui indicherà Roblox quando vorrà mostrare ciò che la sua comunità e gli strumenti di sviluppo rendono possibile. E sebbene non ci siano molte di queste sovvenzioni per sviluppatori assegnate, ogni progetto riceve un minimo di 500.000 dollari, abbastanza per finanziare alcune esperienze sofisticate su una piattaforma nota per la sua grafica semplicistica e a blocchi. Alcuni giochi Roblox di successo sono creati da utenti individuali, ma molti sono realizzati da veri e propri studi di gioco che creano esperienze raffinate e il budget elevato per progetto dovrebbe rifletterlo. La società caratterizza la sua coorte di esperienze di Game Fund come il futuro di Roblox stesso e seleziona specificamente gli sviluppatori che stanno spingendo i limiti di ciò che è tecnicamente possibile sulla piattaforma. Ciò significa selezionare personalmente i produttori di giochi con “un track record di successo”, ha detto a TechCrunch Jad Boniface, Head of Community Expansion di Roblox. Alcuni destinatari di Game Fund stanno costruendo il loro primo gioco Roblox, anche se in questi casi sono già noti per la creazione di giochi su altre piattaforme. Oltre al Game Fund, Roblox guida anche la sua comunità di creatori verso il suo programma di accelerazione, che distribuisce premi di 13.000 dollari a cinque sviluppatori di giochi alla volta, il Roblox Community Fund, che paga progetti educativi e un centro di talenti che funziona come una sorta di servizio di matchmaking solo per la sua comunità di sviluppatori. La maggior parte di quella serie di servizi di supporto per gli sviluppatori è stata annunciata l’anno scorso, insieme al Game Fund.



