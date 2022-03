Questo video su TikTok non mostra un episodio in Ucraina, è il videogame Arma 3

La disinformazione sulla guerra in Ucraina sta passando sempre di più attraverso alcuni video che vengono diffusi su TikTok. Abbiamo parlato spesso della tendenza dei media televisivi nello spacciare delle immagini tratte da videogiochi per immagini di guerra reali. Lo abbiamo scritto a proposito del Tg2, ma anche della trasmissione di Rete4 condotta da Mario Giordano, Fuori dal Coro. Tuttavia, abbiamo anche sottolineato come la disinformazione su TikTok possa essere chiaramente un problema quando si propongono video fuori contesto o ricostruzioni su fenomeni fortemente esagerate. Così, uno dei video più visti sulla piattaforma in questi giorni: non si tratta di una scena di guerra, ma di un passaggio del videogioco Arma 3.

This TikTok video has generated 6.2 million views, claiming to show an air strike from the war in Ukraine. It’s from the military video game Arma 3.

TikTok has so far drawn the highest viewership of false and misleading videos in this war. pic.twitter.com/1WcqOWuwtq

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 7, 2022