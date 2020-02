Durante la conferenza stampa di oggi ci sono state diverse polemiche che hanno visto protagonista il direttore artistico Amadeus, non sulla qualità dello show apprezzato da pubblico e critica ma sulla durata biblica della seconda serata di Sanremo 2020. Stasera la situazione potrebbe essere altrettanto difficile dal punto di vista della durata dato che alcune indiscrezioni parlano di uno show di ben 40 minuti per Roberto Benigni.

Roberto Benigni fa uno show di 40 minuti stasera a Sanremo?

Amadeus parto molto sorpreso dalle informazioni in possesso della stampa sembra quasi confermare che il super ospite di Sanremo 2020 sta preparando uno show memorabile:

«Benigni me lo voglio godere, ma devo fare in modo che esista una gara prima o dopo. Ovviamente la coperta è quella, se io porto Benigni con uno show ricco il minutaggio aumenta. Se abbiamo creato uno show con la gara ora sarà una gara con lo show. La durata di Benigni potrebbe essere di 40 minuti». «So che farà una cosa che rimarrà, è particolarmente forte- ha aggiunto il conduttore- Non gli posso però dire quanto dura, ma come anche a Fiorello. Loro sanno quanto durare e io devo giostrare».

