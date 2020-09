Risultati Toscana, i primi Instant poll danno avanti Eugenio Giani

La sfida per le elezioni regionali e i risultati Toscana confermano le oscillazioni della vigilia. Tra Susanna Ceccardi ed Eugenio Giani è sfida aperta, anche secondo i primi Instant poll diffusi da You Trend su Sky Tg 24 e sui canali social dell’istituto. Eugenio Giani è avanti di circa tre punti percentuali rispetto a Susanna Ceccardi (il centrosinistra è avanti del 44-48%, mentre il centrodestra è dato tra il 41-45%).

Risultati Toscana, cosa sta succedendo

La candidata del M5S Irene Galletti, invece, è collocata tra il 4,5 e il 6,5%. Una situazione più o meno simile rispetto a quanto accaduto in Emilia-Romagna. Il candidato della sinistra, Tommaso Fattori, in Toscana raggiunge un risultato tra il 2 e il 4%.

La campagna elettorale della Lega è stata molto aggressiva, caratterizzata da momenti di tensione. Del resto, tutto quello che c’era da guadagnare si gioca in questa regione. Da 50 anni, infatti, la Toscana è governata dal centrosinistra e mai come quest’anno il risultato è contenibile. Susanna Ceccardi ha potuto contare sul supporto totale di Matteo Salvini, che ha anche caratterizzato la campagna elettorale con le sue azioni, tra cui la passeggiata di Pontassieve durante la quale è stato aggredito da una donna che gli ha strappato camicia e rosario.

Risultati Toscana, i timori del centrosinistra

Eugenio Giani, invece, è il candidato scelto dal centrosinistra unito. Il suo appeal è stato messo in discussione soprattutto nel rush finale, quando ha subito gli attacchi più decisi dai suoi avversari. Decisiva, nella regione, anche la presenza del Movimento 5 Stelle, che non ha trovato l’accordo con il centrosinistra. In regione Toscana, tuttavia, è possibile il voto disgiunto: si può votare uno dei candidati per la lista di Irene Galletti (M5S) e, allo stesso tempo, scegliere come candidato presidente uno tra Susanna Ceccardi e Eugenio Giani.

