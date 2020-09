Elezioni Regionali 2020: le prime tendenze

Alle 15 si sono chiuse le urne elettorali dopo la due giorni di voto in Italia. Tutto il Paese è stato chiamato a esprimersi sul Referendum confermativo costituzionale sul Taglio dei Parlamentari. I cittadini di sette Regioni, inoltre, hanno espresso anche la loro preferenza per quel che riguarda le proprie amministrazioni. L’affluenza totale è stata del **%. In attesa dei risultati ufficiali – che saranno certificati dal Viminale – ecco i primi exit poll sulle Elezioni Regionali 2020.

Si è votato in Valle D’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

Elezioni Regionali, gli instant poll del Veneto

Luca Zaia 70-74%

Arturo Lorenzoni 16-20%

Enrico Cappelletti 2-6%

Patrizia Bartelle 0-2%

Paolo Benvegnù 0-2%

Daniela Sbrollini 0-2%

Simonetta Rubinato 0-2%

Antonio Guadagnini 0-2%

Paolo Girotto 0-2%

Gli instant della Liguria

Giovanni Toti 53-57%

Ferruccio Sansa 33-37%

Aristide Massardo 2–4%

Alice Salvatore 1-3%

Riccardo Benetti 1-3%

Giacomo Chiappori 0-2%

Carlo Carpi 0-1%

Marika Cassimatis 0-1%

Davide Visigalli 0-1%

Gaetano Russo 0-1%

Elezioni Regionali, gli instant poll della Toscana

Eugenio Giani 41-45%

Susanna Ceccardi 38-42%

Irene Galletti 8-12%

Tommaso Fattori 3-5%

Salvatore Catello 0-2%

Marco Barzanti 0-2%

Tiziana Vigni 0-2%

Gli instant poll delle Marche

Francesco Acquaroli 47-51%

Maurizio Mangialardi 34-38%

Gian Mario Mercorelli 8-12%

Roberto Mancini 0-2%

Alessandra Contigiani 0-2%

Sabrina Banzato 0-2%

Fabio Pasquinelli 0-2%

Anna Rita Iannetti 0-2%

Elezioni Regionali, gli instant poll della Campania

Vincenzo De Luca 52-56%

Stefano Caldoro 26-30%

Valeria Ciarambino 11-15%

Giuliano Granato 1-3%

Sergio Angrisano 0-2%

Giuseppe Cirillo 0-2%

Luca Saltalamacchia 0-2%

Gli instant poll della Puglia

Michele Emiliano 36-40%

Raffaele Fitto 36-40%

Antonella Laricchia 15-19%

Ivan Scalfarotto 2-4%

Mario Conca 0-2%

Nicola Cesaria 0-2%

Franco Piero Antonio Bruni 0-2%

Andrea D’Agosto 0-2%

Il caso della Valle d’Aosta

Per quel che riguarda la Regione Valle d’Aosta, non si votano candidati ma solamente liste dalla quali, poi, verrà scelto il nome del Presidente designato.