Risultati Puglia, i primi instant poll sono sul filo del rasoio tra Emiliano e Fitto

Raffaele Fitto è stato avanti per tutta la settimana, ma alla fine, gli instant poll delineano una situazione di testa a testa con Michele Emiliano. I risultati Puglia sono davvero in bilico: la regione meridionale non ha ancora un candidato che può dirsi avanti dopo le primissime rilevazioni demoscopiche. Per quanto riguarda il risultato, è praticamente sovrapponibile: esattamente tra il 36% e il 40% (non c’è differenza tra Emiliano e Fitto). La candidata del M5S Laricchia è data tra il 15 e il 19%.

LEGGI ANCHE > Tutti i risultati delle elezioni regionali

Risultati Puglia, situazione in bilico: Emiliano potrebbe approfittare del voto disgiunto

Il ruolo di Ivan Scalfarotto, come previsto, è stato decisivo. Il rappresentante di Italia Viva, con il suo 4% in previsione (ma il risultato peggiore della forchetta è addirittura dell’1%) è comunque un ago della bilancia.

Nell’ultimo periodo della settimana elettorale, la Puglia ha visto una ripresa molto importante da parte del centrosinistra. Possibile che con un risultato in bilico, il voto disgiunto (che si è mosso soprattutto dai 5Stelle al centrosinistra) potrebbe essere stato sbilanciato per l’esponente di centrosinistra.

Risultati Puglia, l’effetto voto disgiunto

Nonostante il M5S abbia fatto una campagna elettorale durissima contro il Partito Democratico, in realtà il suo elettorato potrebbe essere stato molto più indulgente nei confronti delle liste del centrosinistra. Da parte della stampa e dell’establishment culturale vicino al M5S, infatti, si sono moltiplicati nei giorni scorsi gli appelli al voto disgiunto. Questa componente potrebbe essere considerata un vantaggio per quanto riguarda Michele Emiliano. Di certo, a livello di riflessione, si può affermare che un centrosinistra unito (o un accordo con il M5S) avrebbe messo il centrodestra agevolmente in minoranza, quantomeno in questa fase di instant poll.