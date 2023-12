Rider, cosa cambia con la nuova direttiva sulla Gig Economy dell’Ue?

La categoria dei rider - così come tutti i lavoratori intermediati dalle piattaforme - vede aprirsi nuove possibilità di garanzie dei diritti come lavoratori dipendenti

L’accordo sui lavoratori della Gig Economy, tra cui i rider, c’è: il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno raggiunto l’intesa sulla proposta fatta, nel 2021, dalla Commissione Ue per garantire maggiori diritti ai lavoratori che operano attraverso le piattaforme digitali. Guardando ai numeri, ci sono ben 5,5 milioni di persone in tutta Europa che saranno interessate ai cambiamenti che la direttiva Ue, una volta recepita dagli Stati membri entro i prossimi due anni, porteranno.

Cosa cambia per i lavoratori della Gig Economy

Non solo rider, è bene ricordarlo, considerato che di lavori intermediati dall’utilizzo delle piattaforme ce ne sono tanti: dagli sviluppatori agli esperti SEO, dagli insegnanti ai traduttori, passando anche per le tate. Stando a un’analisi della Commissione europea, inoltre, si contano attualmente cinquecento piattaforme di lavoro digitale attive nel nostro continente. I cambiamenti principali riguarderanno lo status di lavoratore autonomo e la gestione algoritmica dei lavoratori (in particolar modo per tutto ciò che concerne monitoraggio e raccolta dati dei lavoratori delle piattaforme).

Scendendo nel dettaglio relativo alla tipologia di contratto e allo status lavorativo, quello a cui si punta è garantire che non esista più la tanto diffusa condizione di lavoratore autonomo finto. Si tratta di quei lavoratori che, pur avendo di nome un rapporto autonomo e indipendente, di fatto devono sottostare a una serie di regole e di richieste che possono essere ricondotte al lavoro dipendente. Lavoro dipendente che, come noto, prevede tutta una serie di tutele – dalle ferie alla malattia, dalla possibilità di chiedere la disoccupazione qualora si perda il lavoro ai congedi pagati – che per i lavoratori autonomi non esistono.