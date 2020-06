Il report della Fondazione Gimbe: aumentati i contagi rispetto alla scorsa settimana

Come ogni settimana, la Fondazione Gimbe pubblica il report dei nuovi contagi in Italia, mettendo i dati in parallelo con quelli dei sette giorni precedenti. Uno strumento molto utile per capire le dinamiche dell’andamento dell’epidemia. Rispetto alle fasi iniziali dell’emergenza – come è palese – i dati sono di gran lunga più bassi. Nell’ultima settimana, però, il report contagi Gimbe mostrano un incremento rispetto alla precedente rilevazione in tutta Italia. E la Lombardia continua a essere il ‘focolaio’ più attivo, anche in termine di percentuale sul dato nazionale.

«Negli ultimi 7 giorni – si legge nel comunicato – si registra un incremento di 2.294 nuovi casi, rispetto ai 1.927 della settimana precedente. Undici Regioni hanno un incremento complessivo di 461 casi di cui 384 (83%) in Lombardia; a seguire Piemonte (33), Toscana (18), Emilia Romagna (13), Prov. Aut. di Trento (4), Friuli Venezia Giulia (3), Calabria (2), Prov. Aut. di Bolzano (1), Abruzzo (1), Sardegna (1), Veneto (1). Le altre 10 Regioni fanno registrare complessivamente 94 nuovi casi in meno rispetto alla settimana precedente con minime variazioni negative, ad eccezione della Liguria (-61 casi). Le variazioni dei nuovi casi per 100.000 abitanti oscillano da +3,8 della Lombardia a -3,9 della Liguria».

Report contagi Gimbe, l’ultima settimana

Per quel che riguarda il numero di tamponi effettuati nell’ultima settimana, il report contagi Gimbe mostra come questo dato sia aumentato solamente in sei Regioni, mentre in tutte le altre è diminuito. Questo gap è, probabilmente, dovuto a una situazione epidemiologica migliore e all’aumento dei test sierologici.

I dati della protezione Civile

«I dati forniti dalla Protezione Civile – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – documentano un lieve incremento dei casi nell’ultima settimana rispetto alla precedente, ma non permettono alcun monitoraggio accurato in questa fase dell’epidemia. Considerato che le fonti ufficiali riportano solo 3 dei 21 indicatori previsti dal sistema di monitoraggio nazionale, la Fondazione GIMBE invita le Regioni a trasmettere tutti i dati richiesti e chiede al Ministero della Salute di renderli pubblici, sia in formato open per i ricercatori, sia in un formato di facile comprensione per i cittadini».

(foto di copertina: da report contagi Gimbe del 18 giugno 2020)