Detto Fatto: Errare è umano, perseverare è Rai 2

Ci risiamo. L’alba del giorno dopo in Rai ha offerto un nuovo spunto di riflessione e discussione. Dopo le polemiche per quel tutorial dedicato alle donne su come essere sexy, con i tacchi, durante la spesa al supermercato, la trasmissione è stata sospesa e non è stata mandata in onda neanche oggi. Sono arrivate le scuse anche della conduttrice Bianca Guaccero, ma in mattinata è stata mandata in onda una replica Detto Fatto: si tratta della puntata andata in onda giovedì scorso, 19 novembre. Il focus è finito su un ‘approfondimento’ – sempre destinato alle donne – sugli indumenti intimi.

La puntata, come detto, risale alla scorsa settimana. La replica Detto Fatto è andata in onda questa mattina tra le 6.20 e le 7. A un certo punto arriva l’approfondimento con una donna esperta di reggiseni e abbigliamento intimo. I minuti scorrono tra sfilate femminili in intimo, commenti sui vari capi presentati. E poi arriva l’ennesima caduta di stile, antecedente alla scenetta del supermercato mandata in onda il 24 novembre.

Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo? pic.twitter.com/jEVQSyRZZr — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 26, 2020

Replica Detto Fatto, l’ennesima scelta sbagliata di Rai 2

Il video della Replica Detto Fatto è disponibile su Raiplay e la narrazione incriminata parte attorno al 39esimo minuto. Ed è proprio in quegli istanti che l’esperta di reggiseni viene chiamata a prendere le sue misure davanti al pubblico, mentre in sottofondo parte la colonna sonora di Nove settimane e Mezzo. Insomma, dopo esser corsa ai ripari sospendendo la messa in onda della trasmissione, Rai2 riesce a sbagliare anche nelle repliche che, ovviamente, erano programmate. Ma alla luce delle polemiche, forse, si poteva controllare e decidere altro.

(foto di copertina: da Detto Fatto, Rai2)