Il tutorial della mortificazione | IL SIGNOR DISTRUGGERE

Martedì 24 novembre, a ridosso della giornata dedicata a combattere la violenza contro le donne, Rai 2 ha proposto al pubblico di Detto Fatto un tutorial per insegnare alle donne come fare la spesa al supermercato, utilizzando per lo scopo l’immagine di una ragazza attraente in precedenza scappata dai provini per il remake di Showgirls del 95’. Tacchi a spillo adattissimi per le code esterne dovute alle entrate contingentate, minigonna da discoteca e frasi accattivanti tipo “le corsie del supermercato diventano il mio palcoscenico”, o ancora “eppure c’è chi anche al supermercato porta i tacchi, perché al supermercato si cucca”.

Consigliando poi di sollevare la gamba, come una vera massaia sexy, quando si sta appese a uno scaffale. Tutto questo per dare un tocco più intrigante a chi osserva la scena, ricordiamoci, non è la corsia di un supermercato, ma un palcoscenico. Tutto ciò senza mascherina, almeno poteva esserci qualcosa da salvare, ma manco quella. Perché una dovrebbe andare a rimorchiare alla Coop non è dato saperlo, né perché lì debba apparire sexy, né perché per gli uomini non valga la stessa regola, non so, anche le cassiere hanno diritto a rifarsi gli occhi invece di assistere al via vai di personaggi pantofolati e trasandati. La donna oggetto, ogni tanto va riproposta. Giustamente sono trascorsi anni da quella famosa pubblicità di una vernice, dove c’era la moglie che dipingeva in terrazza, vestita di bianco e con un giro di perle, in compagnia della sua cameriera che stava issata su una scala con calze nere e tacchi a spillo con la telecamera che la riprendeva da sotto. Brava Giovanna.

Detto Fatto, il tutorial della mortificazione

Comunque, con cinque minuti di questa idiozia, la Rai è stata capace di gettare al rogo tonnellate di mimose e migliaia di container contenenti scarpe rosse, anche se credo sia ormai una tradizione. L’anno scorso, sempre sulla Rai, nel programma “La prova del cuoco”, in occasione della stessa giornata dedicata alle donne, una concorrente rivelò a Elisa Isoardi (e quindi al pubblico) di aver partecipato alla trasmissione grazie all’autorizzazione del marito molto geloso, ringraziandolo per questo pubblicamente. Manco l’avesse autorizzata ad andare a “Colpo Grosso”, stava lì a preparare un gateau di patate davanti a milioni di spettatori che, oltre alle ricette, assimilano come spugne pure le idiozie medioevali pronunciate da chiunque abbia un microfono. Chissà l’anno prossimo cosa ci proporranno, ballerine perizomate prese a frustate da un presentatore? Potrebbero assumere Vittorio Feltri nell’ufficio creativo, perché al primo posto della settimana in fatto di misoginia c’è ancora lui, malgrado questo tentativo.

(foto di copertina: da Detto Fatto, su Rai2)