Se Rai2 insegna alle donne come ‘cuccare’ al supermercato

Ore 14.55 di martedì 24 novembre, Rai 2. Inizia la nuova puntata di Detto Fatto – il programma pomeridiano condotto da Bianca Guaccero – e il primo tema affrontato è: mostrare alle donne come si rimorchia, con i tacchi al supermercato. Televisione pubblica, dunque, con l’ospite della giornata annunciato fin dai primi istanti della trasmissione e che da lì, nel giro di pochi istanti, mostra la sua abilità nel destreggiarsi in danze indossando scarpe con i tacchi alti. E non solo: pochi minuti dopo viene invitata – come da copione – a mostrare come indossare le scarpe alte in situazioni quotidiani, con tanto di ammiccamenti tra gli scaffali.

L’ospite invitata e annunciata dalla conduttrice Bianca Guaccero è Emily Angelillo che, all’inizio mostra come si possa ballare anche indossando delle scarpe con i tacchi molto alti. Poi si coinvolge una terza donna a cui viene ‘insegnato’ lo stile di camminata a mo’ di passerella. Poi accade questo:

Detto Fatto ‘insegna’ alle donne come rimorchiare al supermercato

«Eppure c’è chi anche al supermercato porta i tacchi, perché al supermercato si cucca. Si cucca, me lo ha detto Jonathan Kashanian (ex gieffino che partecipa quotidianamente alla trasmissione in onda su Rai2, ndr)», ha detto Bianca Guaccero mentre la sua ospite si dirige verso il carrello per simulare una finta corsia di un supermercato, prima di approcciarsi a uno scaffale. Ed è lì che arriva la ‘lezione di seduzione’ rivolta alle donne. E non finisce qui, perché ‘l’esperta’ mostra anche come chinarsi «senza aprire le gambe ed essere volgari», qualora dovesse cadere un qualcosa a terra.

La televisione pubblica

Tecniche per mantenere classe e stile anche tra gli scaffali, poi la chiusura con la posa ammiccante. D’altronde se l’intento era quello di dimostrare la tesi espressa all’inizio della trasmissione da Bianca Guaccero – «al supermercato si cucca, si cucca» – l’epilogo non poteva che essere quello. Il servizio pubblico.

(foto di copertina: da Detto Fatto, su Rai2)