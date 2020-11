L’ironia social sul dono dell’ubiquità di Galli in tv

Nella serata di ieri su Twitter sono comparsi parecchi messaggi ironici, alcuni di protesta, sul fatto che Massimo Galli – direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano – fosse presente contemporaneamente in due trasmissioni rivali. Galli ha infatti parlato sia a Cartabianca su Rai 3 che a Fuori dal coro su Rete 4 scatenando l’ironia social. Anche Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale, ha parlato di «Galli a reti unificate» attaccando nuovamente il medico dopo lo scontro che avevano avuto a Stasera Italia – con Cartabellotta di Gimbe che era intervenuto -.

L’ironia social sull’ubiquità di Galli

Il prof #Galli è ospite in due trasmissioni contemporaneamente.

Bei tempi quando diceva “non vado più in tv per evitare polemiche”. pic.twitter.com/J4w3Kc2Qlm — Cristina de Palma (@ColetteMao) November 24, 2020

Virologi e infettivologi hanno raggiunto il dono dell’ubiquità. Massimo Galli in contemporanea a #cartabianca e #fuoridalcoro — Marida Caterini (@maridacaterini) November 24, 2020

Tra chi chiede di smettere di vederlo e chi ironizza sul fatto che gli manca solo giocare nella Champions League, la doppia presenza di Galli in tv non è certo passata inosservata alimentando il dibattito sull’eccessiva presenza di medici e virologi in talk show w programmi tv anche rivali tra loro – proprio come in questo caso, quando contemporaneamente il virologo è comparso in un programma Rai e in un programma Mediaset -.

Galli in tv: diretta su Rai 3, registrato su Rete 4

Il medico del Sacco di Milano è comparso in diretta, con giacca e cravatta, da Bianca Berlinguer per un confronto con Paolo Mieli e Flavio Insinna. L’intervento a Fuori dal Coro era invece registrato in ospedale con camice bianco. Quasi identico il contenuto delle sue parole, sempre incentrato sull’ipotesi della scuola riaperta a dicembre e sul nodo dei trasporti. Galli non ha esitato a definire l’idea di riaprire il 9 dicembre «una pessima idea» e «uno slogan politico» aggiungendo che il problema dei trasporti non è stato adeguatamente risolto e che «sarebbe più serio riaprire direttamente a gennaio».