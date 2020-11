Il tempo delle elezioni a Roma è vicino. Anzi, vicinissimo. Da cosa si capisce? Dal fatto che la capitale sia intasata da cantieri per il rifacimento strade e da un altro aspetto diventata la classica cartina di tornasole: gli sgomberi. Perché se per anni si è rimasti assopiti (al netto di qualche uscita in base ai trending topic sui social) davanti alle occupazioni abusive dei movimenti neofascisti come CasaPound e Forza Nuova, ora con la primavera elettorale alle porte si inizia a cacciare via tutti, senza fare nessuna distinzione. E così accade che nello stesso giorno in cui vengono sgomberati gli occupanti neofascisti in via Taranto (nella zona di San Giovanni) Virginia Raggi esulti per lo stesso trattamento riservato a chi occupava il Cinema Palazzo a San Lorenzo. Peccato che quest’ultimo sia stato un luogo di propaganda elettorale proprio per l’attuale prima cittadina nel 2016

LEGGI ANCHE > Virginia Raggi non sa distinguere un video postato sui social anni fa

«Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità», ha scritto Virginia Raggi su Twitter. Insomma, lo sgombero Cinema Palazzo – da lei stessa definito uno degli spazi culturali della città – viene equiparato a quello avvenuto in via Taranto, con lo stabile occupato da Forza Nuova.

Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 25, 2020

Sgombero Cinema Palazzo, quando Raggi ci faceva campagna elettorale

Peccato che nel 2016, in piena campagna elettorale, Virginia Raggi andò proprio nel bel mezzo del Cinema Palazzo.

E lì parlò dell’importanza dei centri culturali a cui, oggi, dedica un tweet di soddisfazione per lo sgombero. Potere delle elezioni e di un passato che ritorna.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Virginia Raggi)