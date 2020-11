Virginia Raggi non sa distinguere un video postato sui social anni fa

Ci sono due modi per poter contestualizzare alcune immagini che girano sul web: il modo tecnico e quello del buonsenso. Il video Fontana delle Rane con un motorino dentro, tuttavia, non è passato sotto nessuna di queste due verifiche e Virginia Raggi ha prodotto un tweet indignato che dimostra, ancora una volta, come l’utilizzo dei social da parte dei politici dovrebbe essere maggiormente consapevole.

Video Fontana delle Rane, la confusione di Virginia Raggi

Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso. Uno schiaffo a tutta Roma, un’offesa a tutti noi cittadini. pic.twitter.com/4VFZhhy3mE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 23, 2020

La sindaca di Roma si è mostrata decisamente indignata per il presunto gesto di un ragazzo che, in sella a un motorino, avrebbe fatto sci nautico all’interno di uno dei monumenti più caratteristici del fiabesco quartiere Coppedé, al centro della Capitale. Peccato che – come affermato dalla famosa pagina Welcome to Favelas (spesso spietata nel mostrare scene di degrado a Roma e non solo) – il video non sia affatto recente e – soprattutto – non sia stato girato dopo il restauro del monumento che è stato portato avanti tra la primavera e l’estate del 2020.

Video Fontana delle Rane, la precisazione di Welcome to Favelas

«Riguardo al video della fontana pubblicato ieri. Il video era un repost, era stato già pubblicato tempo fa (anni). Capiamo il sensazionalismo per alimentare la campagna elettorale, ma bastava chiedere o informarsi o quantomeno vedere chiaramente dalla foto pubblicata che la fontana non era stata ancora restaurata».

Infatti, come dicevamo in precedenza, lo staff della comunicazione di Virginia Raggi poteva verificare il video attraverso strumenti tecnici (una semplice ricerca su Google Immagini, ad esempio) per capire se queste immagini fossero recenti o meno. Oppure, avrebbe potuto contattare direttamente il gestore della pagina Instagram molto famosa per avere delle informazioni in più sul filmato. O, ancora, come ricordato anche da Welcome to Favelas, si sarebbe potuto notare chiaramente che la piscina della fontana non è nello stato di conservazione attuale e che il marmo era annerito come prima del restauro.