Come prenderemo la metro e gli autobus il 4 maggio

Per cercare di limitare i disagi si pensa al potenziamento delle corse e all'utilizzo dei display per il numero chiuso di accessi

Ci saranno regole per prendere metro e autobus diverse dal solito, a partire dal prossimo 4 maggio. La task force guidata da Vittorio Colao, oltre a strutturare la ripartenza, sta pensando di limitare i danni per quanto riguarda la mobilità. Una situazione sicuramente emergenziale se si considera che, dalla fine ormai prossima del lockdown, si stima che saranno almeno 2,8 milioni gli italiani che torneranno a muoversi per raggiungere il proprio posto di lavoro. Gran parte di loro lo farà con i mezzi di trasporto pubblico che, solitamente, in Italia sono affollati fino all’inverosimile.

Regole per prendere metro e autobus dal 4 maggio

Dunque, per evitare quelle scene (troppe) a cui si è assistito a Milano nel corso del lockdown quando le persone che dovevano raggiungere i propri luoghi di lavoro prendevano la metro su banchine affollate o in mezzo ai corridoi dei treni pieni di gente, si stima che ci sarà una riduzione dei posti su ciascun mezzo di trasporto del 40%. Questa, tuttavia, resta una stima ufficiale. Molto spesso, i mezzi di trasporto in Italia riuscivano a portare a destinazione più persone rispetto ai normali limiti di capienza di autobus e treni della metropolitana. Il limite dei posti disponibili, dunque, sarà di molto superiore al 40%.

In ogni caso le regole per prendere metro e autobus saranno ben definite: tutti i pendolari dovranno utilizzare la mascherina e gli altri strumenti di protezione. Non sarà possibile (come non lo è già da qualche giorno) fare il biglietto a bordo dei mezzi, mentre le file alle biglietterie e ai tornelli dovranno rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro. In metropolitana e sull’autobus si potrà viaggiare soltanto seduti, mentre i posti in piedi non saranno disponibili. Ci saranno dispenser di gel igienizzante e verrà favorito l’impiego di mezzi con impianti di aerazione diversificato. Inoltre, aumenteranno le corse per cercare di sopperire alla mancanza di posti a sedere sui singoli mezzi.

Regole per prendere metro: il ruolo dei display e degli operatori del trasporto pubblico

Sarà molto importante la comunicazione e il servizio d’ordine, soprattutto nelle fermate della metropolitana. I display presenti nelle varie stazioni comunicheranno eventuali liste d’attesa per i treni che abbiano già raggiunto il numero massimo di posti a disposizione. Mentre addetti delle compagnie di trasporto pubblico disciplineranno l’accesso ai mezzi. Non mancano tuttavia i dubbi sulla realizzazione pratica di norme che, almeno sulla carta, sono molto chiare.

Discorso a parte per treni dell’alta velocità e aerei. Il fatto che i posti a sedere si possano prenotare in anticipo favorirà di gran lunga il distanziamento sociale, con la collocazione a scacchiera dei passeggeri: mai uno di fronte all’altro e mai uno accanto all’altro. Infatti, si cercherà di alternare nei vagoni (che verranno aumentati, almeno nelle intenzioni) i posti a sedere, lasciando sempre uno spazio vuoto tra un passeggero e l’altro.