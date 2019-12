La regina Elisabetta cerca un social media manager su Linkedin

Anche la regina Elisabetta diventa tecnologica. Grazie a un annuncio pubblicato su Linkedin, la casa reale ha dichiarato di essere alla ricerca di una figura «capace di trovare nuovi modi per mantere visibile agli occhi del pubblico e a livello mondiale la presenza della Regina». In tre parole, un social media manager.

LEGGI ANCHE –> La commovente storia di Nicholas che aiuta il padre 57enne a cercare lavoro su LinkedIn

Cosa prevede l’annuncio pubblicato su Linkedin

La figura professionale richiesta dovrà curare la presenza online della regina. Dovrà, in sostanza, coordinare un team che gestirà i profili pubblici della famiglia reale su tutti i social media, a cominciare da Facebook per finire a Instagram, senza dimenticare ovviamente Twitter. «Il lavoro consisterà nel cercare sempre nuovi modi per mantenere la Regina al centro dell’attenzione e portare gli utenti a interessarsi alle attività della famiglia reale», spiega The Royal Household su Linkedin. Il candidato prescelto guadagnerà 45.000 – 50.000 sterline (circa 53.000 – 60.000 euro). Tra i benefit inseriti nel contratto sono inclusi anche i pasti. I contenuti di chi sarà scelto per il ruolo saranno visti da milioni di persone in tutto il mondo, ed è per questo che – come si legge nell’annuncio – la selezione sarà particolarmente scrupolosa: sarà selezionato il candidato che sarà in grado di mantenere alto il prestigio di Buckingham Palace. Tutti gli esperti di comunicazione online potranno inviare le proprie candidature fino al 24 dicembre.

I requisiti richiesti per diventare social media manager di sua maestà

Per diventare social media manager della regina Elisabetta è necessario parlare perfettamente la lingua inglese. I candidati devono avere molti anni d’esperienza nella gestione dei social media, dei siti web e di altre piattaforme digitali. La figura selezionata dovrà essere in grado di prendere importanti decisioni strategiche e rispettare rigide scadenze. «Cerchiamo un professionista innovativo e creativo, in grado di scrivere dei testi accattivanti ed esperto nella creazione di contenuti digitali per diversi target, obiettivi e formati», si legge sull’annuncio pubblicato su Linkedin.

[CREDIT PHOTO: © via ZUMA Press]