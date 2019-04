La commovente storia di Nicholas che aiuta il padre 57enne a cercare lavoro su LinkedIn

Una storia ordinaria che, nella sua semplicità, ha commosso il web. Nicholas Missineo è un giovane studente all’università Bicocca di Milano. Ha deciso di aiutare il proprio papà a cercare lavoro, dopo che quest’ultimo – artigiano 57enne – lo aveva perso. Il genitore, infatti, a causa della crisi economica è stato costretto a chiudere la partita Iva come artigiano. Lo ha fatto attraverso un annuncio su LinkedIn.

L’annuncio su LinkedIn del figlio che cerca lavoro al padre

Il suo messaggio ha raggiunto l’obiettivo di diventare virale sui social network: hanno colpito soprattutto la gentilezza dei toni e dei modi e la dedizione del figlio che cerca – con tutti i mezzi a disposizione delle giovani generazioni – di dare una mano al padre. Questo il testo del messaggio:

«Buongiorno a tutti. Vi scrivo per dare una mano a mio padre che purtroppo ha perso lavoro in un’età “scomoda” (57 anni). Può valutare tutte le offerte lavorative su ‘Milano e provincia’ e ‘Monza e provincia’. Ha lavorato per 40 anni come piastrellista. Cerca lavoro come: piastrellista, manovale, magazziniere, guidatore (ha solo patente B) e qualunque altra mansione che non richieda particolari qualifiche. Vi posso assicurareserietà e voglia di lavorare. Vi prego di condividere il post, in maniera da aumentare esponenzialmente la visibilità del suo CV».

L’annuncio è già virale sui social network

Su Twitter è già partita la mobilitazione. Il giornalista di Sky Tg 24 Marco Congiu, infatti, ha notato questo annuncio di lavoro su LinkedIn e ha fatto partire subito la catena della solidarietà:

Visto su LinkedIn — marco congiu (@marcocongiu) April 29, 2019

Giornalettismo ha contattato il ragazzo che ha inserito l’annuncio di lavoro. Seguono aggiornamenti all’articolo in cui verranno riportate le sue parole.