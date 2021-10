I reati cibernetici, ormai, sono quasi la metà dei furti offline

Furti cibernetici esattamente come i furti d’appartamento. Pare che sia questa la tendenza che dovremo prepararci ad affrontare nel futuro prossimo. Secondo l’ultimo rapporto del Viminale sulla criminalità – pubblicato integralmente dal Sole 24 Ore -, nella prima metà del 2021 abbiamo vissuto 800 reati cyber al giorno, con un peso specifico pari alla metà dei reati che – da sempre – avvengono offline. Insomma, una vera e propria rete diffusa, che nei prossimi anni potrebbe agevolmente diventare la principale fonte di business per la criminalità.

Reati cibernetici, il preoccupante quadro tracciato dal Viminale

Sul totale dei delitti registrati in Italia nello stesso periodo di tempo, i reati cibernetici pesano per il 15%. Nella fattispecie, crescono le frodi informatiche con un +28% e i delitti informatici veri e propri con un +52%. Il confronto è con il periodo precedente alla pandemia: le attività digitali, com’è noto, sono cresciute in maniera esponenziale, dopo aver avuto l’esperienza del lockdown, delle chiusure, dello stop alle interazioni sociali. Anche i malviventi, dunque, si sono organizzati di conseguenza, preferendo le strade informatiche per implementare i propri traffici.

Un fenomeno che è stato osservato soprattutto nei primi sei mesi del 2021 è quello del cosiddetto zoombombing, ovvero l’intrusione all’interno di conferenze e meeting in streaming. Questa sì che è una diretta conseguenza della pandemia: le riunioni a distanza hanno permesso a diverse piattaforme di accrescere il proprio volume di utenti. Lì dove si è intravisto uno spiraglio, i criminali informatici ci si sono tuffati a pie’ pari, andando a sfruttare anche questo altro canale, sia per ottenere dati riservati, sia semplicemente per una forma di vandalismo digitale.

La provincia italiana con il maggior numero di reati digitali è quella di Mantova, l’ultima è quella di Barletta. La mappa proposta dal Sole 24 Ore fa emergere una sorta di digital divide anche per quanto riguarda i crimini informatici: laddove gli strumenti digitali sono più diffusi e utilizzati, ovviamente, si registra un numero maggiore di attività illegali da questo punto di vista.