E se un attacco hacker ti impedisse di fare la spesa? Il caso di Tesco

Chiunque sia stato almeno una volta in Regno Unito si è trovato di fronte ad un supermercato di nome «TESCO» dalla grafica rossa e blu: prezzi accessibili, varietà di panificati, dolciumi e latte fresco nei bottiglioni da anni ’90 (ma in plastica). In questi giorni però la catena di alimentari britannica Tesco ha subito un’interruzione a seguito di un attacco hacker.

Cosa è successo a Tesco? Sotto attacco hacker

Come ha segnalato Engadget, negli ultimi giorni gli acquirenti britannici di generi alimentari Tesco hanno avuto dovuto fare i conti con un’interruzione di circa due giorni che ha impedito loro di riempire il loro carrello della spesa online, di modificare i loro ordini attraverso il sito web o l’app. L’azienda ha informato che l’incidente riguarderebbe un attacco hacker, che impedisce le ricerche, anche se non ha detto molto oltre a notare che gli intrusi hanno cercato di «interferire con i nostri sistemi».

L’azienda non ha avuto un lasso di tempo stimato per la correzione del problema e non si conosce l’identità dei potenziali colpevoli. Tuttavia, per rincuorare gli utenti registrati al sito, l’azienda ha detto che non c’è nessuna ragione di credere che il cyberattacco abbia colpito i dati dei clienti. Ad Engadget non è sfuggito che questa in realtà non è la prima volta che Tesco subisce degli attacchi hacker. Una violazione del 2014 ho portato la catena di alimentari britannica a disabilitare i conti dopo che gli intrusi hanno condiviso più di 2.000 dettagli di accesso degli utenti. E poi, ancora, nel 2016, quando un attacco al sistema bancario di Tesco ha fatto perdere circa 2,5 milioni di sterline (che oggi valgono 3,4 milioni di dollari).

Qualunque sia la ragione che ha spinto all’attacco, l’incidente evidenza – ancora una volta – la vulnerabilità di questi sistemi che hanno per oggetto i generi alimentari. Per esempio, anche il fornitore di carne JBS è stato una delle vittime più importanti di un attacco hacker, proprio come quello che reso Tesco protagonista negli ultimi giorni.