Raffaele Marra è stato condannato ad un anno e 4 mesi

Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca della capitale Virginia Raggi, è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione per abuso d’ufficio. Ex capo del personale del Comune di Roma, Marra era stato accusato del reato in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento del Turismo del Campidoglio.

Nuovo passo nell’inchiesta delle nomine in Campidoglio. Il pm Francesco Dall’Olio aveva sollecitato una condanna a due anni di reclusione, ma o giudici della ottava sezione penale hanno fatto scattare la condanna ad un anno e 4 mesi per Raffaele Marra. L’ex alto funzionario del Campidoglio è stato riconosciuto colpevole di aver commesso reato di abuso di ufficio nominando il fratello Renato responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. La nomina, che avrebbe determinato un aumento dello stipendio pari a 20mila euro annui, era stata prima congelata e poi revocata dalla sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina è stata però assolta in primo grado dall’accusa di falso lo scorso novembre. Marra era già stato condannato a 3 anni e sei mesi per corruzione lo scorso dicembre.

