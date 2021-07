Quelli che credono alla “notizia certissima” sulla morte dell’autista a Capri

Narrazioni social spacciate per fonti affidabili, con profili che poi non rendono accessibili i loro tweet. Storia dell'ennesima teoria della cospirazione su Twitter

“Perché a Napoli ci conosciamo tutti”. Il complottismo al tempo dei social tocca vette inarrivabili che vanno a intercettare brutti episodi di cronaca per portare acqua al mulino dei no vax. Lo abbiamo già notato – purtroppo – dopo la notizia delle morti di Libero De Rienzo e Raffaella Carrà e oggi, come un’edizione ciclica del mondo, lo ritroviamo anche sulla tragedia di Capri. Mentre le fonti ufficiali parlano di arresto cardiaco, su Twitter un account spaccia per “notizia certissima” la storia dell’autista alla guida dell’autobus (unica vittima) immunizzato. Ovviamente i cospirazionisti anti-vaccino cercano correlazioni ovunque, come nella storia dell’incidente Capri autista vaccinato.

LEGGI ANCHE > Quelli che condividono il documento OMS che “sconsiglia vaccinazioni di massa” senza saper leggere

«NOTIZIA CERTISSIMA: il ragazzo morto per un malore che gli ha causato la perdita del controllo del pullman a Capri era stato siringato con Pfizer 48 ore prima. A Napoli ci conosciamo tutti e sappiamo tutto di tutti. Il ragazzo era sano. È stato il “vaccino”!». Questo tweet di tale “Carmen B.” è stato ripreso da molti anti-vaccinisti che hanno deciso – come da loro tradizione – di prender per buona la narrazione di un utente “x” invece di affidarsi a fonti ufficiali. Un cliché già visto in passato.

Incidente Capri autista vaccinato, i social e la “notizia certissima”

La vittima del tragico incidente avvenuto a Capri giovedì mattina si chiamava Emanuele Melillo. Aveva 33 anni ed aveva un contratto a tempo determinato con l’azienda di trasporti campani (Atc). Nato nel Rione Sanità, viveva a Napoli con la sua compagna che, tra qualche mese, avrebbe partorito una bambina frutto della relazione con l’autista. E ogni giorno faceva la spola tra il capoluogo campano e l’isola Azzurra. La causa del decesso, secondo le prime ipotesi (che dovranno essere confermate dagli esami autoptici) parlano di un infarto mentre era alla guida del mezzo. Nessun riferimento al vaccino, come invece sostiene l’utente “x” di turno spacciando per “Notizia certissima” una cosa non vera.