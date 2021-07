L’ipocrisia di Fox News sulla campagna vaccinale negli Stati Uniti

Cosa non si fa per qualche punto percentuale di ascolti in più. Lo sa bene Fox News che, pur di fare audience, manda messaggi contrastanti rispetto alla campagna vaccinale

John Whitehouse della Media Matters – un’organizzazione non-profit americana che fa da watchdog dei canali media legati alla destra del paese – ha voluto mettere i puntini sulle i, come si suol dire, rispetto a quanto affermato da Tucker Carlson di Fox News. Carlson è il conduttore di un popolare programma che tratta notizie politiche e di attualità, il Tucker Carlson Tonight, che fa record di ascolti per la televisione di Murdoch.

Whitehouse non ha esitato a sottolineare come Carlson abbia avuto modo e spazio per dare contro alla CNN – che ha lanciato un messaggio in favore della campagna vaccinale – quando poi, alla fine dei conti, Fox News ha fatto la stessa identica cosa.

Tucker Carlson critica CNN perché incoraggia a vaccinarsi ma Fox News fa la stessa cosa

You can see that here. The basic problem here is that Fox News brass like the Murdochs (who have been vaccinated, of course) think Tucker is more important than the actual lives of their viewers. Sad! pic.twitter.com/CG6dsmgeWO — John Whitehouse+ (@existentialfish) July 22, 2021

Whitehouse su Twitter cita Carlson e mostra il video in cui afferma che «come canale, la CNN non dovrebbe avere una posizione sul fatto che si debba o meno prendere un medicina o meno, è un canale di notizie e non un’ ente sanitario». Peccato solo che, dopo, Fox News stessa abbia fatto un annuncio di servizio pubblico, sempre riportato da Whitehouse, nel quale i volti del canale esortano le persone a vaccinarsi con frasi come «ci siamo dentro tutti insieme» e «se potete vaccinatevi», con tanto di informazioni su come farlo inserite tramite un collegamento nella home page del sito di Fox News.

La critica del news director di Media Matters è pungente: «Il problema di base qui è che i pezzi grossi di Fox News come i Murdoch (che sono stati vaccinati, ovviamente) pensano che Tucker sia più importante della vita reale dei loro spettatori. Triste!». Non va certo per il sottile, quindi, sottolineando che dare la possibilità al conduttore del celebre programma di dire la sua, mettere zizzania creando polemica sul vaccino è un gesto irresponsabile se poi, alla fine dei conti, tutti quelli che lavorano lì (magari anche Carlson stesso) sono vaccinati e il canale stesso invita le persone a farlo. Per la serie: limite ampiamente superato giusto per un po’ di audience.