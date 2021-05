La bufala di Fox News che dice che Black Lives Matter sostiene Hamas

La disinformazione è un problema che coinvolge diverse tipologie di media. Non soltanto sui social network, non soltanto attraverso le edizioni online delle varie testate, ma anche attraverso i veicoli di informazione mainstream. Capita così di leggere «Black Lives Matter con Hamas nel conflitto in Israele» in un titolo di uno dei più importanti – e seguiti – hub di informazione negli Stati Uniti. Fox News, infatti, ha deciso di titolare in questo modo un suo articolo che, soltanto in un secondo momento, ha modificato come si può verificare a questo link.

“Black Lives Matter con Hamas”, la bufala di Fox News

Purtroppo, però, nonostante la smentita – essendo Fox News un network che presenta diversi sottoprodotti e che, a sua volta, viene ripreso da diversi aggregatori di notizie anche a livello internazionale -, il titolo ha continuato a circolare proprio attraverso questi spin-off e affiliati di Fox News. Una circostanza inaccettabile per la pulizia e la correttezza dell’ecosistema dell’informazione sul conflitto israeliano-palestinese che mai, come in questa tornata, è stato sottoposto a una continua mistificazione di alcune notizie, soprattutto in seguito alla circolazione della propaganda sui social network.

La citazione ripresa da Fox News si lega a un tweet del 17 maggio realizzato proprio dall’organizzazione che ha coordinato il movimento del Black Lives Matter soprattutto all’indomani della morte di George Floyd.

Black Lives Matter stands in solidarity with Palestinians. We are a movement committed to ending settler colonialism in all forms and will continue to advocate for Palestinian liberation. ( always have. And always will be ). #freepalestine — Black Lives Matter (@Blklivesmatter) May 17, 2021

Come si può evincere, infatti, non si tratta di una dichiarazione di solidarietà ad Hamas, ma al popolo palestinese. Fare di tutta l’erba un fascio denota, invece, ignoranza nell’affrontare la questione o, in alternativa, malafede. Il titolo, successivamente, è stato modificato ma – come detto – continua a circolare in diverse testate affiliate a Fox News.

Diversi giornalisti ed esperti di geopolitica hanno messo in risalto questo aspetto, anche perché – nelle ultime ore – il titolo di Fox News (la cui anteprima, tra le altre cose, è rimasta immutata su alcuni social network come Twitter) ha avuto una incontrollata circolazione anche sui social network, ripreso anche da alcuni influencer politici riconosciuti, con tanto di spunta blu.