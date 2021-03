Chiesti 1,6 miliardi per diffamazione a Fox News con l’accusa di aver diffuso teorie cospirazioniste sulle elezioni 2020

Poco importa che Trump abbia tagliato i ponti con Fox News già la scorsa estate, la televisione – sotto certi aspetti – gli è rimasta fedelissima. Seppure ci siano stati casi in cui quanto affermato da Trump è stato ampiamente contestato, quello che salta all’occhio oggi è la causa per 1,6 miliardi di dollari contro Fox News intentata da Dominion Voting Systems. La società, che vende hardware e software per il voto elettronico in Usa e un Canada, ha messo la rete conservativa al centro di una causa per diffamazione. Insider, che ha visionato la causa di Dominion – per la prima volta contro un media e non contro un individuo -, è incentrata sostanzialmente sul fatto che Fox News abbia diffuso la teoria del complotto secondo cui la società tecnologica avrebbe contribuito a truccare le elezioni presidenziali 2020.

LEGGI ANCHE >>> Hanno fatto disinformazione per le elezioni Usa anche su TikTok

I dipendenti di Dominion hanno ricevuto minacce di morte

Secondo quanto sostiene Dominion, Fox News avrebbe dato rilevanza alle affermazioni sulla presunta frode elettorale allo scopo di accontentare quell’audience conservativa e attaccata a Donald Trump. Tattica che, dopo l’elezione di Biden, è andata scemando. In sostanza la rete «ha venduto una falsa storia di frode elettorale per servire i propri scopi commerciali, ferendo gravemente Dominion nel processo» e causando «un danno economico enorme e irreparabile», come sostengono gli avvocati. La diffamazione della società è stata tale che i dipendenti sono arrivati a subire molestie e minacce di morte.

Fox News dice che si «difenderà vigorosamente»

La risposta non è tardata: «Fox News Media è orgogliosa della nostra copertura elettorale del 2020, che è nella più alta tradizione del giornalismo americano, e si difenderà vigorosamente da questa causa senza fondamento in tribunale». La rete, però, ha sostenuto e diffuso la falsa teoria che attribuiva a Dominion e Smartmatic – società concorrente – lo sviluppo di una tecnologia per modificare i voti nelle elezioni di novembre. La teoria è stata citata più volte sia da idney Powell che da Rudy Giulian, avvocati di Trumo, che Fox News ha ospitato numerose volte anche dopo le elezioni e anche dopo che Joe Biden era stato dichiarato vincitore legittimo della contesa elettorale. Da notare come altri segmenti di Fox News abbiano più volte smentito quelle stesse affermazioni.

«Decisione aziendale fatta per il pubblico»

«Questa è stata una decisione aziendale consapevole e consapevole di sostenere, ripetere e trasmettere queste bugie al fine di mantenere il suo pubblico», accusa Dominion, affermando che altre fonti hanno trattato quelle stesse affermazioni sulla presunta azione dell’azienda in maniera totalmente diversa. «Fox ha preso una piccola fiamma e l’ha trasformata in un incendio», si legge nella causa, e a nulla sono valsi i numerosi tentativi dell’azienda di appellarsi al diritto di replica. I dirigenti di Fox avrebbero quindi deliberatamente ignorato la posizione dell’azienda a favore di quelle affermazioni non verificate ma «buone per gli affari di Fox».