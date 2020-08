Trump chiude definitivamente con Fox News e li definisce peggio della CNN

Donald Trump ha portato i suoi sporadici commenti contro Fox News ad un altro livello, quando ha detto che il network è addirittura peggio della «Fake News CNN» durante il weekend. Invece, come ha ormai cominciato a fare da qualche mese a questa parte ha invitato i suoi sostenitori e followers a seguire il piccolo network ultra-conservatore OANN.

In un Tweet, Trump ha detto che i programmi del weekend del network sono inguardabili durante il weekend, in una giornata in cui la sua bacheca e il suo profilo erano prevalentemente pieni di messaggi condoglianze in seguito alla morte del fratello minore Robert Trump.

Il presidente, oltre a criticare duramente Fox News, ha anche detto che OANN, al contrario, fa un ottimo lavoro e che il network è «obiettivo e bilanciato», usando il motto del giornalismo che invita i report ad essere prima di tutto imparziali e accurati.

Fox News e le critiche incalzanti del presidente

Il più grande network conservatore degli Stati Uniti è la sede di molti dei giornalisti che sostengono apertamente Donald Trump, tra cui i celebri Laura Ingraham e Sean Hannity. Ma nonostante questo, negli ultimi due anni e negli ultimi sei mesi in particolare, il presidente non ha risparmiato le critiche contro il network.

Lo scorso mese aveva addirittura detto che Fox News aveva dimenticato la sua identità ma soprattutto chi li aveva resi quelli che sono, di fatto insinuando che la loro popolarità deriva dalla loro “alleanza”- ormai svanita – non scritta ma palese con Trump.

Subito dopo che il presidente ha cominciato a promuovere OANN, che è diventato virale su Twitter. Il network, però, è stato fortemente criticato da diverse pubblicazioni, esperti, e politici che l’hanno definito un network di estrema destra che promuove cospirazioni e diffonde notizie false. Insomma, un paradiso per alcuni sostenitori accaniti di Trump, che hanno prontamente cominciato a promuoverlo ovunque.