È morto il fratello di Donald Trump

«Era il mio migliore amico, Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo». Con queste parole, Donald Trump ha accolto la notizia della morte di Robert Trump, il fratello di 71 anni del presidente degli Stati Uniti che nei giorni scorsi si era aggravato seriamente e che, nella notte, è scomparso nell’ospedale di New York dove era stato ricoverato. Proprio in occasione del ricovero, il presidente Usa si era recato nella Grande Mela, forse per congedarsi per un’ultima volta da quello che è considerato il più fedele tra i fratelli di Donald Trump alla causa politica del presidente.

Morto fratello di Trump, Robert si è spento a 71 anni

Robert Trump, che faceva parte degli affari di famiglia e che era executive director per le imprese dei Trump, aveva anche sostenuto attivamente la campagna del fratello quattro anni fa. Lo avrebbe fatto anche nel corso di questa tornata elettorale, se le sue condizioni di salute glielo avrebbero permesso. Invece, sin dal mese di giugno scorso – con un primo ricovero in terapia intensiva – le condizioni di Robert Trump erano apparse critiche.

Morto fratello di Trump, le cause del decesso

Robert è il secondo fratello perso da Trump: nel 1981, infatti, era morto Fred Trump, mentre sono ancora in vita le due sorelle del presidente, Maryanne Trump Barry ed Elizabeth Trump Grau. Sono ancora ignote le cause della morte del fratello di Trump e, al momento, appaiono senza fondamenta le notizie che vorrebbero Robert Trump morto a causa del coronavirus.