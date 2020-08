Il fratello di Donald Trump ricoverato e «molto grave»

Stando alle ultime indiscrezioni Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald, sarebbe ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di New York. Il presidente dovrebbe recarsi al suo capezzale nelle prossime ore – anche se non è stato ancora precisato quando esattamente – come riportano i media americani. Il rapporto tra i due fratelli – 74 anni Donald e 72 anni Robert – viene definito «ottimo» dalla portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany.

Fratello Tump ricoverato grave

Il fratello di Donald ha avuto problemi già lo scorso giugno, quando è stato in terapia intensiva per oltre una settimana presso l’ospedale Mount Sinai di New York. In tempi recenti Robert Trump era stato parecchio nominato per aver provato – a nome di tutta la famiglia – a fermare la pubblicazione del libro della nipote Mary dal titolo «Troppo e mai abbastanza» che criticava fortemente il tycoon e il suo operato come presidente degli Usa. Dal presidente Trump, che corre per le presidenziali di novembre, dovrebbero arrivare maggiori dettagli sulla salute del fratello minore il prima possibile.



Il libro di Mary Trump

Per quanto riguarda il libro della nipote Mary, tanto contrastato dal fratello minore del presidente per la sua uscita, risulta essere – a detta della famiglia – una violazione all’accordo di non divulgazione che la donna ha firmato anni addietro facendo un accordo finanziario. In particolare Robert Trump si era esposto in merito a questo testo definendosi «profondamente deluso» dalla nipote e dalla sua decisione di scrivere un libro del genere, ribadendo che «l’intera famiglia è molto orgogliosa del mio meraviglioso fratello, il presidente».