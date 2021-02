Hanno fatto disinformazione per le elezioni Usa anche su TikTok

La portata del fenomeno non è da sottovalutare. Secondo il monitoraggio semestrale che è stato portato avanti da ByteDance – l’azienda proprietaria di TikTok -, negli ultimi mesi del 2020, in concomitanza con le elezioni americane (sia con la campagna elettorale, sia con le fasi immediatamente successive all’electron day), ha rilevato almeno 340mila video di disinformazione su TikTok sul tema della politica americana, che in quanto tali sono stati immediatamente rimossi.

Disinformazione su TikTok, gli estremi

TikTok aveva già dichiarato che non avrebbe accettato annunci pubblicitari elettorali a pagamento. Successivamente, per tutta la seconda metà del 2020 ha svolto un’intensa attività di monitoraggio dei suoi contenuti per evitare che questi potessero condizionare in qualche modo l’esito delle elezioni americane di novembre. Il risultato è stato quello di incrementare l’attività di watchdog sulla piattaforma, andando a colpire tutti quei contenuti sensibili che contenevano informazioni false sull’attualità politica.

Perché TikTok, nonostante il suo format piuttosto easy, spensierato, legato molto più alla musica, ai balletti, alle challenge, è diventato anche un contenitore politico, con tanti esponenti del mondo delle istituzioni che vi hanno fatto ricorso. Come non comprendere la logica che ha portato TikTok a vigilare attentamente su questo aspetto, dal momento che – visto che si tratta di un’azienda cinese – era finita nell’occhio del ciclone di Donald Trump che l’ha più volte accusata di una sorta di connivenza con il regime di Pechino?

TikTok ha voluto difendere la sua posizione, attuando una rigida policy di controllo dei contenuti politici e creando una guida assolutamente imparziale sulle elezioni americane (sempre in linea con il format della piattaforma, s’intende), che è stata consultata quasi 18 milioni di volte. Nell’ambito di questa sua attività sono stati segnalati i 340mila video che sono stati rimossi dalla piattaforma, così come sono stati individuati 1.750.000 account bot che divulgavano contenuti contrari alle policies della piattaforma.

Vi chiederete: è possibile creare degli account fake/bot anche su TikTok che si basa molto sui contenuti visual? Ebbene sì: spesso questi account erano indirizzati in maniera tale da utilizzare l’arma dei commenti per far crescere l’hype intorno a un hashtag. In seguito alla loro individuazione, la piattaforma ha provveduto a bannarli.