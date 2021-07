L’assalto dei no-vax anche sulla morte di De Rienzo

L’annuncio è stato dato appena un’ora fa ma non è certo questo che vieta ai no-vax e ai complottisti di lanciarsi in ipotesi di correlazione tra la morte di De Rienzo e vaccino. La sola cosa nota è che l’attore 44enne sia deceduto a causa di un infarto. L’agenzia AdnKronos titola: «Roma: attore Libero De Rienzo trovato senza vita in casa, sul corpo non ci sono segni di violenza».

Della morte di De Rienzo, finora, è noto che è stato trovato privo di vita nella sua casa nel quartiere Aurelio a Roma attorno alle 21 di ieri. A ritrovare il corpo dopo aver ricevuto la segnalazione di un amico sono stati i carabinieri della stazione Gianicolense: «Sul corpo non sembrano esserci segni di violenza e non si esclude l’ipotesi del malore». Questo è tutto ciò che è noto finora.

De Rienzo e vaccino, il complotto dei no-vax

Le merde umane davanti al corpo ancora caldo#LiberoDeRienzo pic.twitter.com/InKIU0KicP — Antonio M. Fasulo (@fasulo_antonio) July 16, 2021

Come è successo la scorsa settimana con Raffaella Carrà, così accade oggi con Libero De Rienzo. Sono rintracciabili in rete commenti di persone che alludono a una qualche correlazione col vaccino – presumendo che l’attore lo abbia fatto, dettaglio attualmente non noto. C’è anche chi si dice sicuro che l’abbia fatto perché è evidente che un arresto cardiaco a 44 anni possa essere causato solo dal vaccino anti Covid. Del resto è noto come prima dei vaccini anti Covid nessuno morisse per infarto a 40 anni, no?