Giovanni Toti invita la Svizzera a rimuovere la quarantena per i liguri: «Lo facciano solo per chi proviene da La Spezia»

Si rischia di creare un nuovo caso diplomatico tra l’Italia e la Svizzera. Anzi, tra la Liguria e lo Stato elvetico. Il meccanismo automatico di monitoraggio mondiale sui contagi, utilizzato dai nostri vicini per l’aggiornamento della lista delle zone ad alto rischio, ha portato a una misura contenitiva dei contagi. E l’unica Regione inserita, oggi, in questo elenco, è proprio quella ligure. Il governatore Giovanni Toti, appena rieletto, ha scritto al console elvetico in Italia, chiedendo di verificare bene i dati sottolineando un aspetto: il cluster che ha fatto crescere l’indice nella Regione si trova a La Spezia. Se proprio si deve optare per queste prescrizioni, ci si limiti a quella zona. La quarantena liguri in Svizzera torna a essere un caso diplomatico.

«Abbiamo scritto al console di Svizzera in Italia a seguito dell’obbligo di quarantena per le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato più di 24 ore in Liguria affinché le autorità svizzere tornino su una decisione che risulta falsata da dati disomogenei sulla regione – spiega Giovanni Toti su Twitter -. Oppure la Svizzera limiti le proprie prescrizioni alle sole aree regionali maggior colpite dal contagio. La misura della Sanità Pubblica Svizzera rientra in un meccanismo automatico che scatta nel caso in cui in una regione si superino i 60 casi su 100mila abitanti in 14 giorni».

Quarantena liguri in Svizzera, la richiesta di Giovanni Toti

Il presidente della Regione Liguria spiega molto bene come funzioni il meccanismo svizzero che si basa su un automatismo in base al rapporto dei casi ogni 100mila abitanti. Ma questo conteggio rischia di provocare numeri falsati per via di determinati cluster che si stanno tentando di limitare. E per questo si cita La Spezia e i numeri che arrivano da quel comune, dove è in atto un focolaio.

Quarantena liguri in Svizzera, il caso La Spezia

E, infatti prosegue: «In particolare nel caso della Liguria questa soglia corrisponde ad una media di 70 casi al giorno: tale superamento della soglia è interamente ascrivibile al cluster spezzino, il resto del territorio ligure resta prevalentemente al di sotto del parametro indicato».

